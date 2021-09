Una delle più piccole al Salone, la barca per avvicinarsi alla vela

Se diamo uno sguardo alle barche a vela che vanno per la maggiore oggi, almeno nel Mediterraneo, notiamo come ci sia una netta preferenza per le medio-piccole. Oggi vi vogliamo presentare una barca che fa parte di questo segmento, e che con i suoi appena 6,85 metri di lunghezza fuori tutto è una delle più piccole della Milano Yachting Week: il Sunbeam 22.1.

ESPLORA GLI SPAZI DEL SUNBEAM 22.1

Design giovane ed estremamente funzionale

Sunbeam Yachts è un cantiere austriaco che costruisce barche a Mattsee da oltre 65 anni. Le tre parole che meglio descrivono il lavoro di questo cantiere sono funzionalità, manovrabilità e innovazione, e sono tutte caratteristiche che si ritrovano nel Sunbeam 22.1. Questa barca non arriva ai 7 metri di lunghezza ma è comunque comodissima, se non ci credete visitatela subito cliccando qui per vedere coi vostri occhi. A prua trovano spazio, nonostante gli spazi ridottissimi, due cuccette, con la possibilità di allargare fino a 4 i posti letto, un comodo giaciglio per gli ospiti. Il baglio massimo del Sunbeam 22.1 stupisce, perché raggiunge i 2,49 metri, dimensioni che oltre a garantire stabilità alla barca regalano qualche centimetro di spazio in più a bordo.

Leggerissima e carrellabile

Avere una barca che non raggiunge i 7 metri di lunghezza e non supera i 2,5 metri di larghezza, con un peso attorno alla tonnellata e mezzo, significa estrema semplicità di trasporto. Il Sunbeam 22.1 è una barca carrellabile che potete portare con voi ovunque, al lago, al mare o dovunque andrete in vacanza. Questa barca dal design giovane e intelligente può essere l’occasione per molti di avvicinarsi al mondo della vela, essendo piccola e molto facile da manovrare. Siamo sicuri, però, che anche gli appassionati troveranno pane per i loro denti e tanto divertimento provandola!

Qui trovi la concessionaria italiana

Alla Milano Yachting Week trovi lo stand di Race Nautica, concessionaria italiana di Sunbeam Yachts. Se ti piace il Sunbeam 22.1 clicca qui per visitarlo!