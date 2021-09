Esagerato Burton: Bureau Vallée primo Imoca a volare con il timone a T

Avevamo lasciato la classe Imoca 60 con lo spettacolare arrivo del Vendée Globe 2021 vinto da Yannick Bestaven, ma nel frattempo in questi mesi di cose ne sono successe. I top skipper come Jeremie Beyou stanno costruendo una nuova barca, Charal ed Hugo Boss sono in vendita, mentre il “furbo” Louis Burton ha subito acquistato l’ex Occitane, progetto di Sam Manuard, che si era rivelata una delle barche più interessanti, e affidabili, dello scorso Vendée Globe.

E proprio da Burton, che al giro del mondo ha dimostrato di essere un “attaccante” di razza, arrivano novità piuttosto “piccanti” a proposito dei test in corso sull’Imoca che è stato ribattezzato Bureau Vallée. Louis infatti è il primo skipper che, in barca al divieto della classe, ha deciso col suo team di sperimentare i timoni a T. Si tratta di un argomento molto dibattuto tra skipper e addetti ai lavori, dato che si avanza l’ipotesi che con le alette sui timoni queste barche diventino più stabili ed evitino le fragorose ricadute in acqua che tanto male hanno fatto all’ultimo Vendée Globe. Evidentemente nel team di Bureau Vallée credono a questa soluzione e hanno deciso di dimostrare pubblicamente che questa possa funzionare. In un video diffuso dal team si apprezza infatti la barca in prolungate fasi di full foiling spesso oltre i 30 nodi di velocità, con circa 15 di vento, con una notevole stabilità di assetto. Si nota come la barca sia spesso perfettamente parallela all’acqua, situazione ottimale per fare lavorare correttamente i foil, mentre con le barche a timone classico questo accadeva raramente.

Non si può certo giudicare una soluzione da un video di pochi minuti, anche perché l’aumento di velocità innescato dal timone a T, che fa staccare dall’acqua anche la poppa, può determinare eventuali “crash” ancora più fragorosi qualora la barca scendesse accidentalmente dai foil con onda più formata. Una soluzione certamente interessante, ma da valutare dopo test più attendibili, ammesso che la classe Imoca la prenda mai in considerazione.

Mauro Giuffrè

