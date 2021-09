Lo abbiamo visto al Salone di Cannes come i catamarani stiano vivendo un vero e proprio “boom”, con modelli che sono, di fatto, delle vere e proprie ville galleggianti. Ville che fanno del comfort il loro punto forte.

NAUTITECH 44, POCHI FRONZOLI, GRANDE MARINITA’

Il nuovo Nautitech 44 (13,30 m x 7,36 m), invece, sposa una filosofia differente. Quella dell’equilibrio tra performance, comfort in navigazione, sicurezza. Non troverete lussuosi flybridge, ma una barca marina per girare il mondo e per la crociera “bluewater” che Marc Lombard ha ideato in collaborazione con il team di ricerca e sviluppo di Nautitech (che ha a sua volta coinvolto gli armatori degli altri modelli in gamma – il 40 e il 46 – per capirne meglio le esigenze).

GUARDA LE FOTO DEL NAUTITECH 44

IL SEGRETO DELLA SMARTROOM

Una barca con un design ottimizzato (sia in coperta sia negli esterni), una timonieri ottimizzata e la creazione di una “SmartRoom”, ovvero una stanza sottocoperta che è molto di più del classico “vano tecnico”.

Ascoltando l’esperienza gli armatori che navigano “lungo”, Nautitech ha capito che mancava uno spazio tecnico e pratico. Durante la navigazione, spesso la cabina di prua a dritta è spesso chiusa e utilizzata come deposito. La soluzione è stata quella di sostituire una delle cabine di prua con uno spazio multifunzionale, My SmartRoom, che funge da officina e lavanderia, a seconda delle esigenze.

Uno dei punti chiave per chi vive a bordo per lunghi periodi è quello di ottenere un grande armadio, scaffali di stoccaggio, uno spazio di stoccaggio ibrido per i materiali, l’attrezzatura subacquea, i vestiti, o una cassetta degli attrezzi… C’è anche la possibilità di aggiungere una lavatrice standard, un grande congelatore.

Guardate il video qui sotto per scoprire in anteprima il nuovo Nautitech 44.

NAUTITECH 44, IL VIDEO

I LAYOUT INTERNI

Il Nautitech 44 viene proposto in sola configurazione Open, ovvero con una doppia stazione di comando a poppa.

Sono quattro le configurazioni per gli interni disponibili sul Nautitech 44, con o senza “SmartRoom”. A 2, 3, e 4 cabine con due cuccette. I primi scafi saranno presentati a Miami 2022 e subito dopo a La Grande Motte in Francia.

NAUTITECH 44, LA SCHEDA

Lunghezza ft 13,30 m

Baglio max. 7,36 m

Pescaggio 1,45 m

Dislocamento 10,7 t

Motorizzazione 2 x 30 hp Volvo Penta saildrive

Serbatoi carburante 2 x 250 L

Serbatoi acqua 2 x 300 L

Cabine 2/3/4

Posti letto da 4 a 8

Sup. randa 72,5 mq

Solent autovirante 33,6 mq

Architettura navale Marc Lombard

Designer Cristophe Chedal-Anglay

www.nautitechcatamarans.com

Importatore italiano: www.albatrosrimini.it

AIUTACI A TENERTI SEMPRE AGGIORNATO

I giornalisti del Giornale della Vela, si impegnano ogni giorno a garantire informazione di qualità, aggiornata e corretta sul mondo della nautica in modo gratuito attraverso i siti web. Se apprezzi il nostro lavoro, sostienici abbonandoti alla rivista. L’abbonamento annuale costa solo 49 euro e ti facciamo anche un regalo!

SCOPRI IL CANALE YOUTUBE DEL GIORNALE DELLA VELA

Ogni giorno interviste, prove di barche, webinar. Tutta la vela, minuto per minuto. Ma in video! CLICCA QUI per iscriverti, è gratis!

ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWSLETTER

Per rimanere aggiornato su tutte le news dal mondo della vela, selezionate dalla nostra redazione, iscriviti alla newsletter del Giornale della Vela! E’ semplicissimo, basta inserire la tua mail qui sotto, accettare la Privacy Policy e cliccare sul bottone “Iscrivimi”. Riceverai così sulla tua mail, due volte alla settimana, le migliori notizie di vela! E’ un servizio gratuito e ti puoi disiscrivere in qualsiasi momento, senza impegno!