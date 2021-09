LE DUE VERSIONI

Il nuovo Grand Soleil 72 seguirà l’evoluzione degli altri modelli del brand declinandosi in un layout Performance e in uno Long Cruise. Gli armatori potranno quindi scegliere lo scafo delle medesime dimensioni in due diversi layout. Lo scafo numero uno, già in fase avanzata di costruzione, sarà un Performance, un’imbarcazione che coniuga un profilo prestazionale con una tuga bassa e filante che accentua l’eleganza delle linee. Il primo Grand Soleil 72 Performance toccherà l’acqua nell’autunno 2022.

Il team progettuale è già al lavoro per completare anche la versione Long Cruise, che si contraddistinguerà per la tuga caratterizzata da una grande vetrata a 270° e che verrà accorciata, alzata ed allargata rispetto alla versione Performance.

Tecnicamente questo permetterà da un lato di alzare il piano dei paglioli nella parte centrale dell’imbarcazione con conseguente aumento dell’area di calpestio, dall’altro di spostare parecchi impianti e macchinari sotto la zona dinette.

IL PROJECT MANAGER

Un’operazione molto ambiziosa insomma questo 72 piedi per il Cantiere del Pardo che ha l’ambizione di entrare nel segmento dei super yacht e qui affermarsi. La creazione del nuovo yacht sarà seguita dal project manager Franco Corazza: imprenditore, regatante di lunga data e campione affermato (12 titoli italiani, 2 titoli europei e 1 titolo mondiale), Corazza definirà ogni fase dello sviluppo del GS 72 insieme a designer, tecnici, artigiani, ascoltando i feedback di una community che naviga al timone de-gli yacht Grand Soleil dal 1973. Instaurando un rapporto personalizzato con tutti gli armatori in un percorso di co-creazione della barca.

Lunghezza fuori tutto 23.75 m

Lunghezza scafo 22.00 m

Lunghezza al galleggiamento 19.84 m

Baglio massimo 6,20 m

Pescaggio 3,70 m standard

Superficie velica 310 mq

Motorizzazione 150 hp standard

Serbatoio acqua 1000 lt

Serbatoio gasalio 1000 lt

Layout interni 4 cabine + 4 bagni

Architettura Navale Matteo Polli

Strutture Marco Lostuzzi

Interior and Exterior design Nauta Design

Costruzione Cantiere del Pardo

www.grandsoleil.net

