Qui puoi scegliere il Beneteau che ti piace di più e averlo in comproprietà

Una formula ormai parecchio diffusa per l’acquisto delle barche è quella dello Yacht Management, o barca in gestione. Sostanzialmente si tratta di un accordo commerciale tra un cliente interessato ad una barca, da una parte, e una società di charter dall’altra. Qui di seguito vi facciamo qualche esempio di Spartivento Yachts e Charter, società che trovate con il loro stand alla Milano Yachting Week.

SCOPRI COME FUNZIONA LA FORMULA YACHT MANAGEMENT

La comproprietà che fa risparmiare l’armatore

Acquistare una barca in gestione significa, per l’armatore, dimenticarsi di tutti gli onerosi costi di gestione legati ad essa. Scordatevi quindi costi di manutenzione, esborsi per l’ormeggio e tutte le spese relative alla vostra barca. Ma come funziona in concreto? Semplice, innanzitutto scegliete la barca che vi piace di più tra quelle della flotta di Spartivento, che è partner di cantieri importanti come Beneteau e Lagoon. Poi decidete insieme a Spartivento l’accordo che vi si addice di più, quello che vi sembra più vantaggioso. Potete ad esempio condividere il costo di acquisto della barca e fare un accordo di noleggio per un certo periodo oppure acquistare la barca con una sorta di leasing. La società di charter userà la vostra barca nei periodi in cui non la utilizzate, e si occuperà di gestirla a 360°. Quindi non è solo una buona occasione per risparmiare, ma anche una possibilità per guadagnare qualcosa e avere anche una rendita annua. Ogni armatore ha esigenze e volontà diverse, quindi le formule di accordo tra privato ed armatore sono molte, e molte diverse tra loro. Potete sviluppare un accordo su misura contattato subito Spartivento.

Contatta Spartivento e scopri come funziona

