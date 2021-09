VISTE A CANNES Cinque barche imperdibili tra dagli 11 ai 12,5 metri

Girando tra le banchine del Cannes Yachting Festival siamo andati alla scoperta di cinque barche interessanti nel segmento delle “medie”, ovvero tra gli 11 e i 12,5 metri.

CINQUE BARCHE IMPERDIBILI TRA 11 E 12,5 METRI

Bavaria C38 (10,99 x 3,98 m)

Il nuovo C38 ha uno scafo con prua arrotondata e una carena a V, che sposta il baglio massimo verso poppa. Questo fa sì che il pozzetto abbia spazi davvero extralarge, considerato che siamo su una barca che ha una lunghezza di 10,99 metri. Il piano velico è sviluppato verticalmente per garantire buone prestazioni. Sottocoperta – bello e tradizionale il legno scuro, ma sono disponibili varie tonalità – come layout è possibile averla in varie configurazioni, con due o tre cabine, con uno o due bagni. Prezzo 128.900 euro IVA esclusa. LA TROVI QUI e QUI

Excess 11 (11,33 x 6,59 m)

La scelta della lunghezza, con un fuori tutto di 11,33, non è casuale. L’Excess 11 infatti vuole essere un catamarano destinato ad un uso principalmente armatoriale ed è anche su questa fascia metrica che i potenziali nuovi armatori si avvicinano al mondo dei catamarani. Stabile, manovrabile con semplicità e con un buon rapporto peso/superficie velica, questo 11 metri ha l’obiettivo di essere un mezzo ideale per una comoda crociera. Prezzo 256.900 euro IVA esclusa. LO TROVI QUI

RM 1180 (11,80 x 4,37 m)

La carena è quella tipica a spigolo che si vede sulle barche orientate alle performance importanti alle andature portanti, l’RM 1180 si dai primi test, ha dimostrato una certa attitudine a planare e surfare con facilità sotto gennaker. Una barca completa. Prezzo: 219.800 euro + IVA. LO TROVI QUI

Isla 40 (11,93 x 6,33 m)

Va a sostituire nella gamma Fountaine Pajot il vecchio Lucia 40. I progettisti hanno scelto di tenere la rete a prua: opzione che contiene il dislocamento della barca e ne migliora il baricentro. Per il 40 non è previsto un vero e proprio flybridge, ma le manovre sono comunque in posizone rialzata. Prezzo 301.734 euro + IVA. LO TROVI QUI

Solaris 40 (12,36 x 4,10 m)

La nuova entry level Solaris ha volumi generosi a prua, doppio rimone, per garantire comfort e facilità di conduzione, e interni da vero cruiser. Una barca dall’indole sportiva ma dall’anima cruise. Prezzo 289.000 euro + IVA. LO TROVI QUI

