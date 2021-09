C’è un sistema automatico Made in Italy che ti aiuta ormeggiare da solo

Premi un tasto sul tuo smartphone e ormeggi la barca da solo. Come è possibile? Ci ha pensato la start-up italiana MoorSimply a brevettare un innovativo dispositivo di assistenza all’ormeggio che potrete toccare con mano al Salone Nautico Internazionale di Genova allo stand SW14 (area Piazzale Marina | Accessori Vela).

COME FUNZIONA MOORSIMPLY

Come funziona MoorSimply? In modo molto semplice. Durante la fase di disormeggio, le cime di poppa e la cima per il recupero della cima del corpo morto vengono fissate all’estremità di un braccio meccanico montato sulla banchina che, attraverso un’applicazione sul telefono cellulare, viene richiuso verso il molo una volta che ci si è allontanati dal posto barca.

Al rientro in banchina basterà accedere all’App per far ruotare il braccio meccanico che consentirà di avvicinare all’imbarcazione l’estremità dove sono strozzate le cime, il loro immediato recupero e un ormeggio in sicurezza, senza alcuna necessità di assistenza da terra.

Il dispositivo è costituito da un braccio meccanico azionato da un motore elettrico in bassa tensione e comandato da uno smartphone tramite un’apposita App. All’estremità del braccio è posizionato un sistema di strozzascotte a rilascio rapido che porge le cime poppiere al diportista e una terza cima con anello, al cui interno scorre la trappa sommersa per il recupero della cima di ormeggio del corpo morto.

MoorSimply viene consegnato completo e funzionate, con la formula plug&play. E’ disponibile nella versione base e una versione business che prevede una colonnina servizi con integrato un apparato luminoso a Led, in grado di illuminare lo specchio acqueo in caso di ormeggio notturno, ed una telecamera a infrarossi per monitorare l’imbarcazione anche da remoto.

“MoorSimply nasce dall’esigenza personale di dover ormeggiare in banchina, spesso senza poter contare su un aiuto da terra – ha commentato il CEO di MoorSimply, Enrico Scozzari – E’ un sistema utili per diportista, ma può rappresentare un valido supporto del marina anche per la gestione dei posti barca, grazie ad un’app che vuole diventare un vero e proprio portale di servizi”.

Scopri di più su MoorSimply

GUARDA COME FUNZIONA MOORSIMPLY IN VIDEO

AIUTACI A TENERTI SEMPRE AGGIORNATO

I giornalisti del Giornale della Vela, si impegnano ogni giorno a garantire informazione di qualità, aggiornata e corretta sul mondo della nautica in modo gratuito attraverso i siti web. Se apprezzi il nostro lavoro, sostienici abbonandoti alla rivista. L’abbonamento annuale costa solo 49 euro e ti facciamo anche un regalo!

SCOPRI IL CANALE YOUTUBE DEL GIORNALE DELLA VELA

Ogni giorno interviste, prove di barche, webinar. Tutta la vela, minuto per minuto. Ma in video! CLICCA QUI per iscriverti, è gratis!

ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWSLETTER

Per rimanere aggiornato su tutte le news dal mondo della vela, selezionate dalla nostra redazione, iscriviti alla newsletter del Giornale della Vela! E’ semplicissimo, basta inserire la tua mail qui sotto, accettare la Privacy Policy e cliccare sul bottone “Iscrivimi”. Riceverai così sulla tua mail, due volte alla settimana, le migliori notizie di vela! E’ un servizio gratuito e ti puoi disiscrivere in qualsiasi momento, senza impegno!