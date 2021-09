Diego Negri da impazzire: è campione del mondo Star con Frithjof

“È incredibile, un sogno che si avvera”. Sono queste le parole di Diego Negri non appena arrivato a terra dopo avere vinto il Mondiale Star a Kiel in coppia con il prodiere tedesco Frithjof Kleen, con una giornata di anticipo. E se lo dice lui, che era arrivato tre volte secondo alla rincorsa per il titolo nell’ex classe olimpiche, c’è da crederci.

“È stata una lunga strada per arrivare a questo traguardo. Tutta la mia storia di vela si riunisce qui, oggi. Penso che sia stato un campionato duro, con qualche attesa all’inizio, e poi due lunghe regate al giorno, cercando di mantenere la concentrazione in ogni momento. Ma è fantastico, ed è arrivato in un buon momento della mia carriera velica. Non so cosa avrei potuto fare meglio questa settimana, sapevo che dovevamo fare qualcosa di speciale per battere gli altri ragazzi, Mateusz e Bruno, Xavier e gli altri, e penso che Frithjof e io abbiamo davvero fatto qualcosa di speciale”, ha proseguito il nel campione del mondo Star, barca con cui ha disputato l’Olimpiade di Pechino 2008 dopo le due in Laser ad Atene e Sydney.

“Questo non è il mio primo Campionato del Mondo Star, ma sembra più speciale dell’altro”, ha detto un commosso Frithjof Kleen. “Il più grande sogno per me era quello di portare Diego qui, di vincere questo. Questo è ciò che lo rende così speciale. Solo un lato negativo, non potrò più prenderlo in giro, dicevo a Diego di guardare in alto sulla randa, che lui aveva ‘solo’ una stella d’argento, mentre io ne avevo una d’oro, quindi doveva ascoltarmi. Ora abbiamo due ori, e sono felice per questo.

L’estate magica dello sport italiano sembra non finire mai, e questo è un titolo veramente pesante in una classe che, ancora oggi che non è più olimpica, raduna alcuni dei migliori atleti professionisti al mondo. Saranno anche ex olimpionici, ma nella classe Star c’è gente che ha vinto le Olimpiadi, la Coppa America, i giri del mondo e molto altro ancora. E allora grazie a Diego Negri, senza dimenticare il prodiere Frithjof Kleen, per avere portato così in alto la vela italiana.

