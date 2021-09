Arriva Marc Giorgetti. Chi è il nuovo boss di Solaris e cosa vuol fare

Si chiama Marc Giorgetti, lussemburghese, il nuovo azionista di maggioranza di Solaris che al salone nautico di Cannes ha raccontato quale sarà il futuro del gruppo italiano dopo le recenti acquisizioni.

Ha rilevato le quote del mitico Giuseppe Giuliani, uno dei padri della nautica italiana del dopoguerra. Giorgetti è a capo col fratello Paul, di un gruppo famigliare di origine italiana nato a fine 1800, specializzato in costruzioni che fattura sui 450 milioni di euro all’anno ed è armatore di Solaris, prima con un 76 e poi con il nuovo 111 piedi.

Esce di scena l’inventore di Grand Soleil e Solaris

Con l’uscita di scena di Giuliani, Solaris ha rilevato ad aprile dal gruppo Beneteau il marchio CNB che realizza barche a vela blue water da 60 piedi in su.

Il gruppo Solaris oggi è una realtà da 76 milioni di euro ottenuti con i quattro brand Solaris, Solaris Power, Performance Boats e CNB tutti concentrati nel segmento “luxury/premium boat”.

L’eredità che lascia Giuseppe Giuliani è solidissima. Giuliani, è l’uomo geniale che nel 1974 ha creato Grand Soleil e che in pochissimi anni ha fatto diventare le barche a vela performance cruiser Solaris tra le più ambite e riconoscibili nel mondo della vela.

Per Marc Giorgetti ogni barca è su misura

Ma Giorgetti vuole dare la sua impronta personale di imprenditore di successo al nuovo gruppo, pur nella continuità. Il suo investimento è a lungo termine e non un mordi e fuggi, come ha precisato con decisione lui stesso.

“Voglio costruire barche personalizzate su misura per ogni armatore, aumentare le vendite all’estero grazie anche alla rete di vendita che ci porta CNB, dare impulso al settore delle barche a motore, costruire barche solo su ordinazione” è il manifesto per lo sviluppo del gruppo per i prossimi anni di Giorgetti.

Entra nella squadra il francese Vincent Arnaud, Brand Director e memoria storica di CNB Yachts che si affianca al team attuale.

I quattro marchi del gruppo Solaris

Solaris produce fast cruiser da 40 a 80 piedi e ha presentato a Cannes le due novità, Solaris 40 e Solaris 60.

CNB produttore di barche a vela oceaniche da 60 a 90 piedi recentemente acquisito dal gruppo Beneteau

Performance Boats costruisce yacht ad alta tecnologia di grandi dimensioni

Solaris Power costruisce barche a motore open e lobster da 40 a 80 piedi. Ha appena presentato un 44 piedi e un 48 piedi rivisto. È in arrivo un nuovo modello, il Solaris Power 40, per il Salone di Düsseldorf 2022 ed è in fase di progettazione l’ammiraglia 60 Open.

