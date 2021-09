TAG Heuer VELA Cup Mariperman: mancano 2 settimane all’evento

Mancano solo due settimane al TAG Heuer VELA Cup Mariperman, quarta tappa del circuito velico organizzato in questo 2021 dal Giornale della Vela che si svolge dal 24 al 26 settembre nel Golfo di La Spezia. Giunto alla 33° edizione, il celebre Trofeo Mariperman sarà una bellissima occasione per continuare ad andare in barca solcare le onde e stare insieme dopo l’estate per tutti gli appassionati di vela.

Durante l’evento organizzato dal Centro di Supporto e Sperimentazione Navale della Marina Militare (CSSN), sotto l’egida del Comando Marittimo Nord e con il contributo del Comitato dei Circoli Velici del Golfo della Spezia, saranno organizzate regate tecniche per imbarcazioni stazzate, sia moderne che d’epoca, ma vi sarà anche la possibilità di partecipare alle veleggiate dell’Asso Vela e poi all’evento clou, ossia la Vela Cup per una vera e propria festa del mare.

Tante regate in acqua, premiazioni e Cena del Nostromo

Per quanto riguarda il programma del TAG Heuer VELA Cup Mariperman, si parte sabato 25 settembre con le iscrizioni e il ritiro dei gift bag con i gadgets degli sponsor della manifestazione cui seguirà briefing pre-regata. La giornata proseguirà quindi con prove in acqua, tra cui il Trofeo Mariperman & AssoRegata (barche stazzate) & AssoVeleggiata, e l’8˚ Trofeo CSSN – ADSP (Vele d’Epoca). A seguire la Premiazione Regata e Veleggiata AssoNautica e la Cena del Nostromo con sorteggio dei tanti premi in palio fra tutti i partecipanti alla due giorni. Tra questi lo splendido orologio TAG Heuer Aquaracer, il “magico” Gps satellitare Garmin InReach, confezioni di smalti e vernici nautiche Veneziani e il tender pneumatico VB200T di Yellow-V.

Per domenica 26 settembre è in programma invece la TAG Heuer Vela Cup Mariperman “Veleggiando nel Golfo dei Poeti e della Scienza”, con partenza e arrivo da Molo Italia lungo uno spettacolare percorso costiero che lambisce l’isola della Palmaria e del Tino.

A terra concerti, gare di pesca e voli acrobatici

A corredo degli eventi velici, la manifestazione sarà arricchita da un concerto d’apertura della Fanfara di presidio del Comando Marittimo Nord nella piazza centrale di Lerici, da una gara nazionale di pesca da riva e dal sorvolo dei velivoli acrobatici ultraleggeri della Scuola di Volo GiroFly di Massarosa che sorvoleranno il Golfo di La Spezia disegnando il Tricolore.

Sarà possibile inoltre ammirare tutte le splendide imbarcazioni d’epoca ormeggiate sui moli di Assonautica, compreso il brigantino Nave Italia della Marina Militare e la “Goletta Pandora” dell’associazione Vela Tradizionale e dalla “barca Tornavento” che insieme alla fondazione Tender to Nave Italia Onlus condurranno in mare i bambini del reparto di neuropsichiatria infantile dell’ASL5 Spezzino e dell’associazione il Porto dei Piccoli. Insomma al TAG Heuer VELA Cup Mariperman bisogna esserci!

