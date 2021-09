Passateci a trovare al Salone Nautico di Genova (16-21 settembre)

Volete chiacchierare con la redazione del Giornale della Vela sulle ultime tendenze e sulle novità di mercato? Volete abbonarvi a un prezzo speciale sconto fiera? Ci vediamo al Salone Nautico di Genova dal 16 al 21 settembre! Ci saremo con il nostro stand (nell’area all’aperto, Stand AA16, come indicato nella mappa sopra)!

Vi aspettiamo per raccontarvi il nostro e vostro m0ndo! Barche, accessori, servizi: in più su un grande schermo scorreranno le immagini e filmati che il nostro video ha realizzato in occasione della Fiera di Genova. Potrete poi acquistare direttamente tutti i nostri prodotti editoriali: Il Giornale della Vela, Barche a Motore, Top Yacht Design e la nostra libreria.

Bentornati saloni nautici, bentornati amici! Ci vediamo, di persona, a Genova!

Marina Leva

