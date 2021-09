Italia Yachts sorprende tutti: nasce il 20.98, mini maxi di razza

Il cantiere Italia Yachts lancia un colpo non da poco e al Cannes Yachting Festival presenta in anteprima il progetto del primo mini maxi della sua storia, l’Italia Yachts 20,98. Il progetto è stato affidato alla collaudata “ditta” Cossutti Design, che ha già progettato l’IY 14.98 che è in mostra a Cannes proprio in questi giorni.

Della barca non si sa ancora tutto, il cantiere ha diffuso alcuni render preliminari che però mostrano già un progetto che sembra abbia delle linee guida chiare. Sarà una barca sportiva, con un obiettivo di dislocamento di 23 tonnellate su cui lavoreranno di bolina 265 mq di vela, mentre le dimensioni dei gennaker di poppa sono stimate in oltre 420 mq. Non sarà però solo una barca sportiva. Già con il 14.98 Italia Yachts aveva un po’ “ammorbidito” la barca con una versione standard abbastanza cruise oriented, pur restando uno scafo prestazionale e spendibile in regata. Anche questo 20 metri quindi non tradirà gli armatori che vogliono andare in crociera, sapendo che navigano su una barca che in pochi step può ambire ad affrontare una regata tra le boe o in offshore.