Adesso la barca non la ormeggi più. La parcheggi come un’auto, con tanto di telecamere per vedere tutto quello che succede intorno alla barca (e con allarmi virtuali). Il tutto con un joystick che rende la manovra ancora più semplice. Si chiama Surround View l’ultima tecnologia che Garmin ha sviluppato in collaborazione con Volvo Penta.

Abbiamo testato il sistema (installato su un Prestige 460 vecchio di qualche annetto, per dimostrarne la possibilità di installazione in retrofit) Salone di Cannes assieme Carlo Brevini, Sales and Marketing Manager di Garmin, che ci ha raccontato tutti i segreti e gli sviluppo futuri di Surround View, il cui montaggio è ottimale anche su barche a vela di medie e grandi dimensioni.

GARMIN SURROUND VIEW, COME TI “PARCHEGGIO” LA BARCA

COME FUNZIONA IL GARMIN SURROUND VIEW

Utilizzando sei telecamere installate a filo sullo scafo, Surround View fornisce una visione a 360 gradi per aiutare l’armatore a visualizzare rapidamente tutto ciò che si trova intorno alla propria imbarcazione durante l’ormeggio o le manovre difficili. Finalmente ci avviciniamo con questa nuova tecnologia ad altri mondi, che utilizzano questo sistema da ormai svariati anni, dando la possibilità ai più grandi Cantieri di sfruttare al massimo le potenzialità di questo prodotto facendo sentire ancora più in sicurezza l’armatore od il Capitano.

Il sistema è composto da sei telecamere 1080p: una telecamera a prua, una a poppa e due telecamere installate a dritta e a sinistra. Quando il sistema è attivo fornisce un’immagine completa con visione a 360 gradi dall’alto in tempo reale di tutta l’imbarcazione direttamente sui chartplotter Garmin compatibili. Progettato per ottimizzare la visibilità e ridurre al minimo i punti ciechi, l’armatore potrà visualizzare, oltre alla vista a 360°, una o due telecamere contemporaneamente. Il sistema fornisce inoltre una serie di funzioni di realtà aumentata per una maggiore consapevolezza della situazione circostante ed evitare possibili collisioni, tra cui:

Visual Bumper – fornisce un indicatore visivo, a una distanza configurabile dall’utente, intorno all’imbarcazione per mostrare all’armatore quando qualsiasi oggetto non acquatico come banchine o moli supera tale barriera

Distance Markers – offre all’armatore riferimenti visivi intorno all’imbarcazione per aiutarlo a determinare la distanza durante la manovra in spazi ristretti

Vista bird’s-eye – L’immagine bird’s-eye, attraverso le sei telecamere, fornisce una visione a 360 gradi intorno all’imbarcazione.

Multi Video – Visualizza una o due telecamere e le immagini bird’s-eye contemporaneamente

Basso profilo – Il basso profilo delle telecamere fonde la funzionalità con un’estetica moderna e di design Installazione sicura e performante.



Con un peso di poco meno di 700g tra acciaio e policarbonato, l’installazione ad incasso durante il processo di costruzione e assicura che le telecamere siano sicure e prive di manutenzione.

Progettato per adattarsi a praticamente tutte le imbarcazioni, il sistema è compatibile con una vasta gamma di chartplotter o MFD Garmin, tra cui la serie GPSMAP® 8400/8600, la serie GPSMAP 7×3/9×3/12×3 o il Volvo Penta Glass Cockpit System.

