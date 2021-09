Se sogni l’Oceano, questa qui è la barca che fa per te

Un blue water cruiser dall’alto livello tecnologico disegnato da German Frers. In questa frase c’è tutto ciò che potete trovare in una sola barca, si tratta dell’Euphoria 68. Le caratteristiche di queste barche, dalle performance veliche elevate e dalle linee d’acqua firmate da un archistar, offrono anche un’alta possibilità di personalizzazione. Di fatto le barche Euphoria sono infatti delle barche semi-custom, vi invitiamo a scoprirle cliccando qui sotto!

Pensata per chi sogna l’Oceano

Sirena Marine ha cercato di imprimere all’Euphoria 68 l’anima della barca con cui solcare gli Oceani, e c’è riuscita. Già dall’esterno è possibile, per esempio, notare alcune differenze rispetto alla sorella minore Euphoria 54. Rimane la doppia timoniera, il pozzetto però è più avanzato e ben protetto da paronda più alti e la poppa chiusa. La plancetta di poppa, realizzata in carbonio e protetta dal teak, è infatti nascosta e viene manovrata da un sistema idraulico. Una volta aperta diventa una bella terrazza sull’Oceano e lascia intravedere l’accesso all’ampio garage.

Layout altamente personalizzabile

Con i suoi 68 piedi, l’Euphoria 68 si colloca nel segmento delle barche per i navigatori che cercano comodità, performance ma soprattutto una barca affidabile per le lunghe navigazioni. Sicuramente questo esemplare strizza l’occhio a chi vuole una barca dal design unico, garantito dalla firma dell’archistar German Frers, ma non rinuncia a personalizzare e rendere personale la barca. Le possibilità offerte all’armatore sono diverse, sia per quanto riguarda il layout, con la cabina armatoriale che si può posizionare sia a poppa sia a prua, sia per i materiali e l’organizzazione degli interni. Vi innamorerete del grande quadrato centrale, che raggiunge i 22 metri quadrati, vero spazio polivalente che diventa il cuore pulsante della barca durante le lunghe navigazioni.

