Se cerchi un marina attrezzato dove lasciare la tua barca, qui non sbagli

All’interno della laguna di Marano, a pochi chilometri da Grado e Lignano Sabbiadoro, c’è un marina sicuro dove portare la barca per il rimessaggio, i lavori di cantiere e la manutenzione. Quello che distingue questo marina dagli altri sono i servizi messi a disposizione dell’armatore, fiore all’occhiello del Marina Sant’Andrea.

Un porto turistico in posizione strategica

Gli oltre 200.000 metri quadrati del Marina Sant’Andrea sono facilmente raggiungibili dal mare, grazie al canale navigabile (7 metri di profondità) e via terra grazie all’Autostrada Trieste-Venezia. A terra il marina offre una serie di servizi per accontentare i suoi clienti e gli armatori. Chi arriva con un’auto elettrica troverà una colonnina di ricarica dedicata, e potrà scegliere di esplorare i dintorni della laguna con una bici elettrica messa a disposizione di tutti i clienti. Per chi vuole relax e divertimenti ci sono ampie aree verdi, una piscina con vasca wellness e una zona relax con bar e lettini lungo l’argine del fiume Corno, con gazebo ombreggianti per chi cerca riparo dalla calura. Non mancano servizi igienici con docce riservate, servizio lavanderia e WiFi in tutta l’area del marina.

Lavorazioni di alto livello

Nautor’s Swan e Azimut Benetti Group sono alcuni dei cantieri che hanno deciso di affidarsi al Marina Sant’Andrea per la manutenzione delle barche dei loro clienti. I tecnici del marina sono a disposizione degli armatori per qualsiasi intervento di manutenzione, dalle verniciature alla carpenteria in legno e ferro. Inoltre le maestranze che trovate qui sono specializzate anche in impianti elettrici ed elettronici, dalla motoristica agli impianti idraulici navali. Insomma, se lasciate la barca qui state sereni che l’anno prossimo la ritroverete in perfette condizioni, anzi in condizioni migliori.

