Un’alternativa molto pratica al teak. È la resina di Refit Style

Grazie all’utilizzo di materiali altamente performanti, oggi il teak ha più di un avversario nella corsa ai rivestimenti a bordo. Sostituire il legno più utilizzato nel mondo nautico con resine e materiali sintetici oggi non è più un’eresia. Un bell’esempio è Refit Style, che garantisce lo stesso effetto visivo del teak, ma con qualche vantaggio in più.

Una resina ecofriendly

La resina di Refit Style è un’alternativa al legno naturale, con numerosi vantaggi. Partiamo col dire che più che un “finto legno” il sintetico di Refit Style è una “vera plastica”, un materiale che richiede una manutenzione scarsa o nulla ed è in questo senso addirittura più green del teak. Come? Innanzitutto pensiamo agli alberi che vengono utilizzati per il teak, che devono subire (anche loro) una pesante lavorazione industriale prima di finire sulla coperta di una barca. Poi pensiamo ai tanti prodotti chimici, con acidi e additivi, che vengono utilizzati per pulire il teak, che va pulito molto spesso, e che spesso finiscono in mare.

Tanti vantaggi nella sfida contro il teak

Ma quali sono gli altri vantaggi che dovrebbero farci propendere per un passaggio dal teak al sintetico? Il prodotto resiste molto meglio alle alte e basse temperature rispetto al legno, si scolorisce meno e in generale ha una vita media molto più lunga, non fa infiltrare acqua e umidità e resiste meglio agli urti. La superficie ha inoltre un’ottima tenuta antiscivolo ed è autoestinguente. Poi c’è la grande possibilità di personalizzazione, visto che sono disponibili ben 15 colori diversi, e 3 per le fughe, con possibilità di usare colori complementari per gli accessori in resina (sedute, tavoli da carteggio).

