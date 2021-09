IDEA Fatti il tender rigido in carbonio (così non ci pensi più)

Questo tender non è un tender. Ma un concentrato di tecnologia Made in Germany che ti dura una vita: AST è un’azienda basata a Potsdam specializzata nella lavorazione dei compositi (andate a scoprire qui le sue derive, anche volanti) che ha sviluppato due gamme di battellini rigidi in carbonio e ultraleggeri che piacciono molto ai velisti: al Salone di Cannes, prima di noi due coppie di armatori hanno chiesto informazioni incuriositi per le loro barche. Una aveva il garage di poppa, l’altra l’argano per sollevare il tender a poppa.

Le gamme di AST Tender

Le gamme si chiamano Beach (la versione “open deck”) e Coast (con console centrale integrata) e i loro punti forti sono, ovviamente, la leggerezza e la velocità grazie a una chiglia a V di ultima generazione, oltre che essere maintenance free a differenza dei tender tradizionali.

Due gamme, quattro modelli:

I vantaggi di un tender in carbonio

Leggerezza totale, dicevamo. Il Beach 280 (2,80 x 1,50 m, fino a 4 persone) pesa solo 30 chili, il 340 (3,40 x 1,62 m, fino a 5 persone) 39 kg, il 341 (misure uguali al 340, con una panchetta centrale amovibile) 47 kg. Per quanto riguarda la gamma Coast, il 340 (3,40 x 1,62) pesa 67 kg.

Non solo leggerezza

La struttura rigida dei tender AST (carbonio con infusione di epossidica e foam sandwich) ne garantisce la durata: basta portarvi dietro gonfiatori, basta tubolari che si rovinano al sole. La forma della carena, inoltre, ottimizza le prestazioni e ben si presta anche alla propulsione elettrica.

La stabilità, poi, è pazzesca: basta “ballare” e rischiare di cadere in acqua ogni volta che salite a bordo. Basta guardare questo video per capire di cosa stiamo parlando:

Parlando di motorizzazione, per il 280 l’ideale è un 6 cavalli, per il 340 si arriva fino a 15. Last, but not least, il doppio fondo e il sandwich in schiuma poliuretanica li rendono inaffondabili. Questo significa che, non servendo i tubolari per il galleggiamento, lo spazio a bordo è di gran lunga superiore rispetto a un tender tradizionale.

Prezzi. Non bassi, ma…

Quanto costano questi gioiellini? Non poco, ma se state pensando di utilizzare la barca per lunghi periodi, se siete dei “liveaboard”, potrebbero essere la scelta giusta in termini di comfort, performance e sicurezza. Si parte da 6.800 euro (+ IVA) per il Beach 280 (che diventano circa 7.500 per il 340 e 10.500 per il 341) e si arriva fino agli 11.500 del Coast 340.

Qui tutte le info sui modelli AST

