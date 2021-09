Qui trovi le cime usate sulle barche della Coppa più famosa del Mondo

Che la vostra barca sia da crociera o da regata, se avete in programma un refit o un restyling, prima o poi dovrete avere a che fare col cambio cime. Anche per questa sostituzione, all’apparenza banale, è essenziale affidarsi agli esperti e scegliere marchi affidabili e di qualità. Punto Nautico XL, riferimento per i velisti del Lago di Garda, distribuisce in Italia l’interessante marchio spagnolo Regatta.

Il Punto (di riferimento) Nautico nel Nordest

Oltre ad abbigliamento e accessori per la vela, i servizi più interessanti che offre Punto Nautico XL riguardano l’ampia gamma di sartiame, manovre correnti e attrezzatura di coperta. Scotte, drizze e cime d’ormeggio non saranno mai più un problema, e in caso vogliate sostituire il vecchio sartiame (magari in acciaio) con dei materiali nuovi e innovativi, siete nel posto giusto. Parlando di cime, il marchio di riferimento che trovate da Punto Nautico XL è Regatta. Questo brand spagnolo nato nel 1987 e fin da subito attivo sul mercato internazionale è lo sponsor della Nazionale Olimpica spagnola e di altri eventi legati alla vela. Affidabilità, sicurezza e performance sono garantite dalle fibre ad alta tecnologia, come PBO-Zylon®, Vectran®, Dyneema®, Technora®, Kevlar® e Nomex®.

La linea America’s Cup

Tra i prodotti esposti da Punto Nautico XL alla Milano Yachting Week trovate la linea America’s Cup by Regatta. Si tratta di cime caratterizzate da un utilizzo di fibre ad alta tecnologia, la cui composizione a doppie trecce è costituita da un’anima interna in Dyneema SK90, o anche SK99 resinata e da calze esterne che sono la combinazione di Zilon, Tecnora, Vectran, Dyneema. Sono cime caratterizzate da alta resistenza allo sfregamento e ad un un elevato carico di lavoro.

