Sono 25 divise in cinque categorie le barche candidate all’European Yacht of the Year organizzato dalla rivista tedesca Yacht. Ecco l’elenco completo dei candidati al premio che verrà assegnato a gennaio 2022 durante il saline nautico di Dusseldorf.

CATEGORIA BARCHE DA CROCIERA

Dufour 470

Hanse 460

Neel 43

Oceanis 34.1

Sun Odyssey 380

CATEGORIA YACHTS DI LUSSO

Hallberg-Rassy 50

Jeanneau Yachts 60

Lagoon 55

Swan 58

X 5.6

CATEGORIA BLUE WATER

Allures 51.9

HH OC 50

Outremer 55

Ovni 370

Windelo 50

CATEGORIA PERFORMANCE YACHTS

C 36 Independent Catamaran

J/45

Pogo 44

Solaris 40

CATEGORIA BARCHE SPECIALI

De Cesari 33

Revolution 24

Saffier Se 33 Life

Sunbeam 32.1

Tricat 6.90