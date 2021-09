Tre idee dal Salone del Mobile per farti sentire a casa in barca

Ma che c’azzecca, direte voi, Il Giornale della Vela con il Salone del Mobile? In realtà, molto. L’oggetto barca è diventato e sta diventando sempre più, in questi anni, una casa. Una casa da rendere unica e a immagine e somiglianza di chi la abita. Ecco perché ieri, girando tra gli stand della fiera di Rho (che vi consigliamo di andare a visitare, fino al 10 di settembre: info su www.salonemilano.it/it) ci siamo divertiti ad andare alla caccia di tre idee per “portarvi la casa in barca”.

TRE IDEE PER LA TUA BARCA DAL SALONE DEL MOBILE

ELEGANZA MADE IN DENMARK

La prima “chicca” che vi proponiamo sono i tappeti della danese Linie Design, che ci hanno colpito per la loro semplicità e raffinatezza. Ce sono sono di varie dimensioni e forme, a noi è piaciuto particolarmente il modello che vi proponiamo in foto (due metri di diametro), ideale per abbellire un quadrato o una spaziosa cabina armatoriale di una barca di ultima generazione.

I suoi materiali sono totalmente eco: seta, lana della nuova zelanda, lino. l modello tondo da 2 x 2 della serie Dimensuous, ci hanno spiegato i danesi di Linie, ha richiesto mesi di lavoro e ha un costo di 3.600 euro. Potete vedere tutti i prodotti e i pattern su https://liniedesign.com/, il rivenditore italiano è Design Republic (https://www.designrepublic.com/).

SOLIDITA’ AL POTERE

Passeggiando tra i vari stand riservati ai “makers”, i creatori di oggetti, ci siamo imbattuti in queste scodelle di alluminio: sono la serie “Bolè” realizzata dai giovani artigiani svizzeri Swann Fardel e Nadia El-Hindi del Gradient Atelier di Losanna. Cosa rende eleganti queste scodelle artigianali?

La loro solidità, la finitura opaca e, non ultima, la base larga e massiccia che le rende ideali per l’utilizzo in barca e il fatto che ogni oggetto creato è unico e irripetibile. Ultimo “plus”: sono realizzate al 100% in alluminio riciclato. Il prezzo, per un singolo pezzo, dovrebbe aggirarsi intorno agli 80 euro. https://www.instagram.com/gradient_atelier/

LA REGOLI COME VUOI

Ultima idea per dare un tocco in più agli interni della vostra barca. La lampada da tavolo a LED senza fili con ricarica USB Sage di Ambientec, creata dalla designer giapponese Nao Tamura. La base massiccia ne garantisce la stabilità: la particolarità della lampada sono però gli elementi che la costituiscono e che possono essere ruotati per modificare l’angolazione della luce. La luminosità può essere regolata su quattro livelli. La batteria (tempo di ricarica, 7 ore) dura fino a 150 ore (dipende dal livello di luminosità). https://ambientec.co.jp/pages/en

