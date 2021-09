Barche piccole e senza generatore? Ecco il dissalatore che fa per voi

Il dissalatore è uno di quei dispositivi che fino a qualche anno fa erano soltanto un “lusso” per barche grandi e superyachts. Oggi, grazie allo sviluppo tecnologico che ha investito anche questo settore negli ultimi anni, è possibile installare un dissalatore anche su barche piccole. Di più, come spiega Osmosea, si può installare un dissalatore anche su barche senza generatore.

Piccolo, leggero e innovativo

La gamma di dissalatori prodotti da Osmosea comprende modelli leggerissimi, il più leggero e dalle dimensioni contenute, New 12 S, arriva a produrre 25 litri/ora di acqua dolce, circa 600 litri al giorno. Se avete barche grandi e tanti ospiti a bordo, o semplicemente avete esigenze diverse, Osmosea ha alcuni modelli che con dimensioni tutto sommato contenute producono fino a 300 litri/ora! Ma come funzionano questi dissalatori? Il principio alla base del loro funzionamento è l’osmosi inversa, un processo utilizzato ormai da tanti anni sui modelli Osmosea. Questo processo permette di recuperare gran parte dell’energia utilizzata nella dissalazione, arrivando a risparmiare fino all’80% dell’energia rispetto ad un processo “standard”. Grazie al suo funzionamento poco energivoro, i dissalatori Osmosea sono quindi perfetti per essere installati su barche di piccole dimensioni. Un altro dettaglio interessante? Non hanno bisogno di un generatore per funzionare, bastano le batterie di servizio!

Si integra alla perfezione con l’elettronica di bordo

I dissalatori Osmosea sono tutti compatibili con il protocollo NMEA 2000, che permette di integrare il prodotto nell’elettronica che avete già installata a bordo. Ma se non volete passare dal sistema centrale, i dissalatori sono dotati di un pannello di controllo remoto (una sorta di telecomando) con controlli touchcreen. Accensione, spegnimento, funzionamento e auto start/stop: tutto sempre a portata di mano.

