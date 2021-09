Ecco le barche danesi perfette per navigare nel Nord

Resistenza a condizioni meteo estreme, grande attenzione ai particolari e design unico. Queste sono solo alcune delle caratteristiche che potete trovare nei cantieri navali del Nord, alcuni famosi in tutto il mondo. Oggi vi parliamo di due cantieri danesi, che costruiscono barche con metodo e cura artigianali, e sono importati in Italia da SailPassion.

CORRI A SCOPRIRE LE BARCHE DANESI DI SAILPASSION

Rigore e attenzione verso le richieste del cliente

Quando parliamo di artigianalità, riferendoci ad esempio al cantiere Faurby Yachts, intendiamo trasmettere la cura e l’attenzione che ci mette questo cantiere nel produrre le sue barche. Pochi esemplari realizzati, tra i 10 e i 15 all’anno, permettono di prestare grande attenzione al processo produttivo, dialogando con l’armatore per decidere ogni dettaglio. Dal 1976, a Lunderskov, nel sud della Danimarca, Faurby Yachts produce barche come il 460 che trovi esposto alla Milano Yachting Week. Un 46 piedi di lusso, una barca elegante dove si ritrova il design minimalista e il rigore tipico del design nordico.

Barche per navigazioni lunghe e sicure

Lars Buchwald è la mente che sta dietro al cantiere Nordship Yachts. Questo cantiere, con base sempre in Danimarca, costruisce barche di dimensioni comprese tra 36 e 43 piedi, barche confortevoli ideali per le lunghe navigazioni. Un esempio è il Nordship 40 DS, una barca semi-custom dove il serbatoio e lo stivaggio sono sovradimensionati per la categoria. Questo perché le barche del cantiere Nordship Yachts sono pensate per affrontare crociere, lunghe navigazioni. Gli interni possono essere scelti dall’armatore, oppure cambiare qualche particolare dei layout proposti dal cantiere: le possibilità di personalizzazione sono tante.

Visita lo stand dell’importatore italiano

Puoi visitare lo stand di SailPassion alla Milano Yachting Week cliccando qui. SailPassion è l’importatore italiano dei due cantieri danesi che vi abbiamo presentato oggi: Faurby Yachts e Nordship Yachts. Puoi mandare una mail a SailPassion semplicemente cliccando qui.