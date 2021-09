10 Accessori che ci hanno cambiato la vita

1. AUTOPILOTA. E non sarai mai solo. Una rivoluzione in termini di comodità avvenuta negli anni ’90: tutti possono navigare in tranquillità anche con equipaggio estremamente ridotto.

2. ROLLAFIOCCO. Galeotta fu la OSTAR. Apparve per la prima volta nel 1980 alla OSTAR, montato sul trimarano dell’anziano Phil Weld, che vinse. Da allora si è diffuso su ogni tipo di barca.

3. WINCH SELF-TAILING. Meno gente in pozzetto. La vera rivoluzione del winch è stata il self-tailing: cazzare le vele diventa possibile anche per un uomo solo.

4. GPS …e sai dove sei. Prima le carte, poi il Loran-C (con il suo sistema di triangolazione). Ora con i GPS (nella foto un modello anni ‘90) calcolare rotta e posizione è un gioco da ragazzi.

5. AIS. Navigare è più sicuro. Per essere visti in mare, con il Radar, c’era bisogno di riflettori. Ora l’AIS vi permette di vedere e rendervi visibili a qualsiasi barca dotata dello stesso sistema.

6. VELE A FIBRE ORIENTATE. Efficienza al 100%. Come si poteva far rendere una vela al 100%? Abbandonando i ferzi in favore delle fibre orientate per mantenere carichi e forma.

7. TABLET E SMARTPHONE. Rivoluzione in atto. Grazie alle app di navigazione e a quelle che li tramutano in controlli remoti degli strumenti, a bordo se ne vedono sempre di più.

8. ELICA DI PRUA. L’ormeggio facile per tutti. In manovra l’abbrivio era tutto: ma grazie all’elica di prua la barca ruota sul suo asse e necessita di poco spazio. Tutti ormeggiatori provetti!

9. RANDA STECCATA E LAZY JACK. Issi e ammaini da solo. Randa full-batten e lazy-jack. In crociera issare e ammainare la vele è diventato facilissimo, a tal punto da poterlo fare da soli!

10. ASIMMETRICI. Addio tangone (e non solo). Una sola scotta, punto di mura fisso, niente tangone. Gennaker e asimmetrici non potevano non diffondersi nel mondo della crociera!