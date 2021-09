Con questo smartwatch gestisci facilmente un megayacht di 30 metri

Da oggi il megayacht di 30 metri lo gestisci con lo smartwatch. YYachts lancia Y On Watch, un sistema di controllo remoto per i suoi modelli (Y7, Y8, Y9, da 70 a 90 piedi) tramite smartphone o smartwatch.

La barca è ormeggiata in sicurezza in caso di maltempo? Quanto sono pieni i serbatoi d’acqua? E il vino bianco è effettivamente alla temperatura giusta nel frigo? Con Y On Watch l’armatore conosce, monitora e regola in tempo reale ogni funzione dell’imbarcazione comodamente dal divano di casa.

UNO SMARTWATCH CHE TI DICE TUTTO

Potete immaginare che il lavoro dietro al sistema sia stato immenso e capillare: un conto sono le barche di serie, un conto dei maxi yacht semi-custom che, di fatto, sono dei veri e propri megayacht. Sentine, frigo, aria condizionata, illuminazione… non c’è funzionalità che l’applicazione non possa gestire. Y On Watch è il risultato della combinazione di due diversi sistemi BUS (CZone e NMEA 2000) con l’hardware di YYachts. Inoltre, il sistema è collegato alla tecnologia AI cloud di YYachts per l’analisi dei dati.

Con l’app, i proprietari non solo possono accendere e spegnere a distanza tutti i sistemi a bordo del loro YYacht; l’intelligenza artificiale invia anche allarmi. Se l’alimentazione a terra viene scollegata, qualcuno si scontra con lo yacht o addirittura qualcuno cerca di salire a bordo e rubarlo, viene l’armatore viene avvisato in tempo reale. Notifiche push, statistiche e dati tengono sempre aggiornati i proprietari.

Se un sensore rileva anomalie o alcuni valori tecnici scendono al di sotto di un livello predefinito, il sistema fa scattare un allarme e informa anche immediatamente sullo smartphone.

NON SOLO MONITORAGGIO IN TEMPO REALE

Infine, per garantire che lo yacht sia sempre in perfette condizioni, Y On Yachts tiene traccia di tutti gli interventi di assistenza e manutenzione necessari in modo che niente possa essere dimenticato. Il sistema fornisce un collegamento tra il cantiere e i suoi tecnici specializzati, in modo che una qualità di servizio eccellente, affidabile e veloce sia sempre garantita in tutto il mondo.

Una volta completato l’intervento di cantiere o di servizio, Y On Watch invia un elenco dettagliato dei lavori eseguiti a bordo. L’app integra anche un tracking digitale che si attiva automaticamente quando lo yacht lascia il porto e registra la posizione, le miglia percorse, la velocità e molto altro in tempo reale.

https://www.yyachts.de/en/

