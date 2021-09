Barche iconiche: quando l’usato vale più del nuovo

Ci sono barche leggendarie, costruite da cantieri storici e con attenzione ai minimi dettagli. Spesso queste icone sono barche con qualche primavera sulla chiglia, ma se mantenute alla perfezione il loro valore nel tempo non fa altro che aumentare. Alla Milano Yachting Week potete trovare tanti esempi di barche di questo tipo, nello stand di Nautor’s Swan Brokerage.

Usato più che garantito

Lo storico cantiere finlandese Nautor’s Swan ha deciso da qualche tempo di aprire una nuova business unit: si tratta di Nautor’s Swan Brokerage ed è l’hub dell’usato targato Nautor’s. Comprare una barca qui significa avere la sicurezza di affidarvi a servizi certificati di riparazione e refit per tutti gli Swan. L’usato che troverete qui sarà solo in condizioni impeccabili, certificato e sicurissimo. E in più potrete approfittare dei servizi disponibili in tutti i centri di assistenza Nautor’s Swan Customer Care e nei centri autorizzati in tutto il mondo. Non vi basta? Diventando soci del ClubSwan avrete accesso ad alcuni tra i più prestigiosi Yacht Club del mondo e potrete partecipare agli eventi dei partner Nautor’s Swan in tutto il mondo.

Ogni barca che trovi qui racconta la sua storia

Tra le barche che puoi trovare nello stand di Nautor’s Swan Brokerage ce ne sono alcune che raccontano una storia unica. Sì perché comprare una barca usata vuol dire anche ascoltare e apprezzare la storia che ha vissuto nella sua vita precedente. Barche che hanno fatto il giro del mondo, appartenute ad armatori dall’altra parte del globo, barche che hanno solcato mari lontani. Un esempio bellissimo è Wohpe, uno Swan 601 che ha partecipato e trionfato in numerose regate, come la Rolex Swan Cup 2014 o quelle del circuito Swan Maxi Cup 2008.

Scegli il tuo usato Nautor’s Swan

