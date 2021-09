Mondiale Moth, è qui la festa? In 138 sul Garda per il titolo iridato

Ha preso il via a Malcesine, sul Lago di Garda, un attesissimo mondiale Moth che ha visto al via ben 138 timonieri in rappresentanza di oltre 10 nazioni. Tanta Italia in acqua, a cominciare dall’oro olimpico Nacra 17 Ruggero Tita e dal timoniere di Luna Rossa Francesco Checco Bruni, che si è raccontato alla vigilia del mondiale in quest’intervista.

Dopo la prima giornata di regate sul Garda i pronostici sembrano, al momento, venire rispettati, con l’australiano Tom Slingsby che si conferma leader tecnico della classe e va in testa alla classifica con un parziale di giornata di 1-1-1 scintillante. Alle sue spalle il compagno australiano Iain Jensen, terzo il britannico Paul Goodison. Il primo italiano in classifica è Ruggero Tita (8-2-2), quarto, seguito da Checco Bruni (5-8-4) in decima posizione. Si torna in acqua oggi per altre tre regate, il mondiale si concluderà domenica.

FOTO, FACCE E PROTAGONISTI DEL MONDIALE MOTH. Foto Martina Orsini

AIUTACI A TENERTI SEMPRE AGGIORNATO

I giornalisti del Giornale della Vela, si impegnano ogni giorno a garantire informazione di qualità, aggiornata e corretta sul mondo della nautica in modo gratuito attraverso i siti web. Se apprezzi il nostro lavoro, sostienici abbonandoti alla rivista. L’abbonamento annuale costa solo 49 euro e ti facciamo anche un regalo!

SCOPRI IL CANALE YOUTUBE DEL GIORNALE DELLA VELA

Ogni giorno interviste, prove di barche, webinar. Tutta la vela, minuto per minuto. Ma in video! CLICCA QUI per iscriverti, è gratis!

ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWSLETTER

Per rimanere aggiornato su tutte le news dal mondo della vela, selezionate dalla nostra redazione, iscriviti alla newsletter del Giornale della Vela! E’ semplicissimo, basta inserire la tua mail qui sotto, accettare la Privacy Policy e cliccare sul bottone “Iscrivimi”. Riceverai così sulla tua mail, due volte alla settimana, le migliori notizie di vela! E’ un servizio gratuito e ti puoi disiscrivere in qualsiasi momento, senza impegno!