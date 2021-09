VIDEO Abbiamo provato l’Elan GT6, la “Porsche del mare”

Siamo andati in Slovenia a provare il nuovissimo Elan GT6, attesa novità del cantiere con lo zampino dello studio Porsche (oltre che del grande Rob Humphreys). Un vero e proprio “cross-over” del mare, ricco di soluzioni intelligenti, performante, facile da condurre. Ecco il nostro test e il racconto della barca da parte di chi la conosce in ogni suo dettaglio. Buona visione!

Lungh. overall: 15,20 m

Lungh.gall.: 13,49 m

Largh.: 4,49 m

Pesc.: 2,45 m

Dislocamento: 12.450 kg

Zavorra: 3900 kg

Cabine: 2-3

Sup. vel: 113,74 mq

Progetto: Humphreys/Porsche

Capacità acqua: 500 l

Carburante: 300 l

Motore: 57-75-80 hp

Prezzo: 369.900 euro + IVA franco cantiere

www.adriaship.it

La nuova ammiraglia Elan segna una strada precisa che il cantiere sembra ormai avere intrapreso con gli ultimi modelli siglati GT: il futuro della gamma Elan, almeno in parte, sarà orientato verso la crociera di lusso e le buone prestazioni a vela.

L’attesissimo Elan GT6 è il risultato di una collaborazione a tre vie tra Elan Yachts, Humphreys Yacht Design e lo Studio F A Porsche. Dopo gli acclamati progetti di superyacht design, è la prima volta che lo Studio F A Porsche è stato profondamente coinvolto nella progettazione di una barca a vela.

Da un po’ di tempo il pubblico degli appassionati ed il mercato aspettavano un nuovo modello da parte del cantiere sloveno. Dopo l’annuncio di una nuova proprietà e il restyling di alcuni modelli di successo era attesa una nuova barca che mancava da qualche anno, ovvero dal lancio del GT5…. LEGGI TUTTO

