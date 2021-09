Questa super scarpa da barca… non è una scarpa ma una calza!

Skipper di UYN è una super scarpa da barca che non ha cuciture, è “eco” ed è realizzata con tecnologie brevettate che ne garantiscono la totale traspirabilità, un grip esemplare e la durata nel tempo…

La indossi come un calzino, ma in realtà è una scarpa da barca rivoluzionaria. Si chiama Skipper ed è l’ultima creazione di UYN (marchio della mantovana Trerè Innovation, leader mondiale nello sviluppo, nella produzione e nella distribuzione di abbigliamento ad alto contenuto tecnico).

Si tratta di un prodotto mai visto prima, con cui il brand, assoluta eccellenza nel mondo del ciclismo e dello sci (suo l’intimo della nazionale italiana!) rafforza la sua presenza nella vela, in cui è già protagonista con l’intimo tecnologico indossato anche dagli atleti del TP52 Quantum Racing.

I SEGRETI DELLA SUPER SCARPA DA BARCA SKIPPER

Quali sono le particolarità di Skipper? Questa super scarpa da barca “eco” è derivata interamente dalla calza: non ha cuciture, è realizzata con un filato bio-based derivato dall’olio di ricino che si asciuga nella metà del tempo rispetto al Nylon, ha il plantare in canapa ed è frutto di tecnologie brevettate che ne garantiscono la totale traspirabilità, un grip esemplare e la durata nel tempo.

Facciamo qualche esempio per farvi capire il concentrato “hi-tech” celato in questa scarpa. La sua tomaia è in Natex, una fibra traspirante, altamente elastica e in grado di ridurre la formazione di cattivi odori grazie al suo effetto batteriostatico.

Un altro dei segreti di Skipper poi è il “Rebound Shield”, che la rende ancora più leggera e flessibile, una struttura posta tra la tomaia e la suola che, tra l’altro, offre più resistenza al passaggio dell’acqua nelle zone strategiche. E ancora, la scarpa da barca ha una suola U-Control con intersuola in EVA e battistrada in gomma, la soletta ecologica e antibatterica in canapa e feltro riciclato che impedisce la formazione di cattivi odori anche dopo molte ore di utilizzo, i lacci con occhiello in alluminio antiruggine per adattare meglio la scarpa al vostro piede.

Il modello di scarpa da barca Skipper, in tre colori (bianco, blue navy e beige) sarà disponibile a partire dal Salone Nautico Internazionale di Genova (16-21 settembre) e potrete testarlo allo stand UYN (numero LY26 del padiglione Living The Sea).

L’INTIMO CHE C’E’ MA NON SI SENTE

Già che siete lì, provate a indossare l’intimo tecnologico Energyon (maglie e canotte), utilizzato anche dagli atleti di Quantum Racing. Vi sembrerà di non averlo addosso e a bordo avrete una libertà di movimento senza precedenti.

Qui il segreto si chiama Flowtunnels ed è un sistema di termoregolazione avanzata: fori di differente diametro sono scientificamente distribuiti in corrispondenza di zone a elevata produzione di calore corporeo. La perforazione è progettata per alleggerire il tessuto senza alterare le caratteristiche di resistenza ed elasticità. L’effetto è doppio: l’umidità prodotta durante lo sforzo fisico fuoriesce, mentre l’aria, attraverso un sistema di canali tridimensionali è libera di circolare tra la pelle e il tessuto per rinfrescare e isolare al tempo stesso.

La parte superiore della maglia, infine, è realizzata partendo da un unico pezzo di tessuto, una costruzione innovativa che supporta la corretta postura del corpo e offre libertà di movimento illimitata.

LE SCARPE “D’ARTISTA” PER SALVARE IL MARE

Al Salone di Genova UYN presenta anche un’iniziativa a tema sostenibilità: sono in esposizione un paio di scarpe UYN dipinte dalla campionessa mondiale di bodypainting Vilija Viktute.

Queste scarpe uniche verranno messe all’asta nel mese di ottobre e il ricavato sarà devoluto a The Memory of Water, un progetto dell’artista stessa con un collettivo internazionale di artisti volto a sostenere la ricerca ambientale sull’acqua e sui cambiamenti climatici.

www.uynsports.com