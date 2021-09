L’app per gestire la barca dallo smartphone (anche per il charter)

Con un’app installabile su qualsiasi smartphone puoi controllare la barca dovunque tu sia. Posizione della barca, distanza percorsa negli ultimi giorni, velocità media, ore del motore sono solo alcuni dei dati che avrete sempre disponibili per la consultazione. L’idea è venuta ad un’azienda francese nata nel 2016, si chiama Nauticoncept.

Per gli armatori privati: avere tutto sott’occhio

Grazie ai sensori intelligenti Nauticsafe potete tenere sotto controllo tutte le condizioni della barca, vi arriverà una notifica sul vostro smartphone in caso di anomalie, guasti o valori fuori norma. Un sistema che vi permette di prevenire incidenti, guasti gravi o avarie e intervenire tempestivamente in caso siano già in atto. Alcuni dei valori che potete tenere sotto controllo? Tensione batterie, ore motore, presenza acqua in sentina, temperatura a bordo, allarme furto motore, urti e sbandamento e geolocalizzazione. E poi il grande punto di forza di Nauticoncept è l’integrazione con la rete di marina e manutentori partner, che vi permette di prenotare direttamente dall’app servizi e riparazioni.

Per le società di charter: controllare che tutto fili liscio

Installare il sistema Nauticoncept su tutte le barche della flotta, per una società di charter, significa poter gestire tutti i check-in e check-out, stare in contatto con i clienti e gestire tutti gli eventuali danni. Potete impostare alcune funzioni specifiche per i charter, eccone alcune. Definizione delle aree di navigazione proibite, monitoraggio remoto della potenza del motore e della velocità, geolocalizzazione della barca in caso di guasto, segnalare e prevenire la carica delle batterie insufficiente, rispettare i limiti di velocità, certificare eventuali incidenti, fornire i rapporti giornalieri di navigazione al momento del check-out. Tutte le informazioni che vi servono in un unico posto: semplicissimo!

