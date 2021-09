Questo è il primo catamarano mai progettato da German Frers

Chissà se il grande German Frers mentre lo progettava ha pensato di mettere la sua “mitica” svasatura a poppa, firma stilistica di molti suoi progetti, quando ha disegnato il nuovo Ocean Explorer 72, il nuovo cat di questa casa finlandese. Quello che vedete è il primo catamarano progettato nella storia professionale del mitico progettista argentino, che sbarca nel mondo dei multiscafi con un progetto che, quasi non serve dirlo, si vuole distinguere esteticamente e non solo.

Se la mitica svasatura a poppa è più un tocco dedicato ai monoscafi, c’è da dire che German Frers ha portato la personalità del suo stile nel disegno di questa barca. Notiamo il tocco del “maestro” nel disegno di linee pulite ed essenziali, quasi senza fronzoli, dove tutto sembra essere al posto giusto. Prue affilate e leggere, con volumi che gradualmente, ma in modo armonioso, si allargano verso poppa per ricreare comodità all’interno della barca. La tuga è bassa sul ponte, arrotondata e aerodinamica, con una forma che ricorda quasi quella dei mini maxi monoscafo.

DNA CUSTOM

Questo disegnato da German Frers però è un catamarano particolare, che ha nel suo dna custom la filosofia centrale del progetto: partendo dalla piattaforma che vedete, ovvero un cat con un’estetica sportiva e volumi interni adatti a una comoda crociera, lo si può trasformare in un cruiser a tutto tondo, capace di avere ottima autonomia energetica da fonti rinnovabili, o in un racer dotato di foil per le regate oceaniche, oppure ancora si può realizzare qualcosa che sia una via di mezzo tra le due strade. La disposizione a quattro cabine offre una generosa quantità di spazio e di comfort. Una disposizione a tre e cinque cabine è una varie opzioni di layout personalizzati disponibili.

Del resto questa è l’identità del cantiere che la costruisce, la finlandese Ocean Explorer, ovvero quella di creare Ocean Explorer Catamarans progetta e costruisce iconici catamarani da crociera d’altura semi-custom e di vero lusso per i marinai che cercano l’equilibrio tra prestazioni reali e un eccezionale comfort liveaboard.

Lungh. f.t. 22.0m

Lungh. gall. 21.95m

Largh. 10.92m

Pescaggio scafo 0.68m

Pescaggio timone 1.9m

Pescaggio derive immerse 3.0m

Altezza albero 32.72m

Randa 158.0m2

Fiocco 134m2

Carburante 1300L

Acqua 800L

Cabine 4, 5 o 6

Motore Diesel 2 x 150hp

CE Ocean A (DNV) Certificate

www.oceanexplorercatamarans.com

