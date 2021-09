La meteorologia è una scienza, ecco perché affidarsi ai professionisti

Avere sempre le previsioni meteo aggiornate può fare la differenza in mare, perché sempre più spesso il Mediterraneo è sede di fenomeni atmosferici importanti e potenzialmente rischiosi. Affidarsi ai professionisti consente di conoscere nel dettaglio la condizione meteo sulla rotta, c’è addirittura un servizio che ti mette a disposizione un meteorologo 7 giorni su 7.

SCOPRI I SERVIZI OFFERTI DA METEOMED

Una sala operativa attiva 24 ore su 24

Meteomed espone tutte le opzioni di abbonamento nel suo stand alla Milano Yachting Week, una vasta gamma di servizi pensati su misura per privati, compagnie marittime e di navigazione e marina. Gli oltre 20 meteorologi di Meteomed lavorano alla centrale operativa per garantire a tutti un aggiornamento costante, 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, per avere sempre le previsioni più accurate. I dati grezzi vengono direttamente dall’European Centre for Medium-Range Weather Forecasts e vengono rielaborati sulla base del modello previsionale sviluppato da Meteomed per il Mediterraneo.

Previsioni al telefono, per email o sms. Ma puoi averle anche private

I servizi di Meteomed sono pensati per darti le previsioni nel modo a te più comodo. Puoi ricevere bollettini, allerte e previsioni dettagliate con carte sinottiche e cartografiche davvero in qualsiasi modo. E se scegli di sottoscrivere l’abbonamento Yachting Top hai il top per il privato interessato alla nautica da diporto. Un servizio esclusivo, dedicato a chi sottoscrive questo abbonamento, è il “meteorologo a tua disposizione” che puoi sentire 7 giorni su 7 telefonicamente per fare un briefing e, ad esempio, scegliere quale rotta è meglio prendere nei giorni a venire. Ma anche per i professionisti e per chi fa regate c’è un servizio dedicato, una consulenza a 360° che ti permetterà di avere un vantaggio su tutti gli altri.

Visita lo stand di Meteomed e contatta il meteorologo

Cliccando qui puoi entrare nello stand di Meteomed alla Milano Yachting Week. Come contattarli? Basta riempire il form mail che trovi nello stand!