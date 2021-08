Magic Sailing Charter: vacanze in catamarano e zero pensieri!

Abbiamo già parlato diverse volte di come il catamarano sia la barca migliore per vivere una vacanza sul mare, anche e soprattutto per chi non è abituato alla vita di bordo. Spazi più generosi rispetto ad un monoscafo, minore rollio di notte, anche se si dorme in rada, e tanti posti in cui rilassarsi. A Capo d’Orlando c’è un charter specializzato nei catamarani, che organizza vacanze nel Mediterraneo: Magic Sailing Charter.

VISITA LO STAND DI MAGIC SAILING CHARTER CLICCANDO QUI

Pensano a tutto loro

Magic Sailing Charter vi farà vivere una vacanza in barca senza dover pensare a nulla. Li contatti, scegli la barca e la destinazione che ti piacciono di più e poi ti godi il lusso e la comodità della tua vacanza in catamarano. È la soluzione per chi vuole vivere il mare al 100% ma non ha una barca, o la patente, oppure semplicemente per chi vuole rilassarsi e non doversi preoccupare. La flotta di Magic Sailing Charter può contare sui bellissimi catamarani Lagoon, come Samanà, un bellissimo 40 piedi, o il lussuoso Samoa, un 52 piedi nuovissimo.

Tanti itinerari (anche su misura)

Tra le rotte proposte da Magic Sailing Charter spiccano quelle siciliane. L’itinerario nelle Isole Eolie tocca le bellissime isole a nord della Sicilia, tra cui Stromboli, Filicudi, Panarea, Lipari e Vulcano. Baie incantevoli borghi bellissimi e paesaggi incontaminati, è questo che vi aspetta se sceglierete di vivere una vacanza nell’Arcipelago delle Eolie. E che dire della rotta sulle Egadi, che tocca la bellissima Favignana, Levanzo e Marettimo? Un paradiso con un mare bellissimo, ancora più bello se vissuto dalla barca!

Scegli quando partire e prenota, ti basta pochissimo

Cliccando qui visiti lo stand di Magic Sailing Charter alla Milano Yachting Week. Puoi contattarli direttamente e prenotare una vacanza in catamarano in pochi, semplici, passaggi. Manda subito una mail compilando il form che trovi qui.