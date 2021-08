Beneteau non si ferma: in arrivo anche il nuovo Oceanis 34.1

La novità era attesa ed è stato lo stesso mercato a chiederla al colosso Beneteau. Tra l’Oceanis 30.1 e il 40.1, nel processo di rinnovamento della gamma, il cantiere francese non aveva ancora inserito alcun tassello, e dopo il lancio del First 36 era naturale quindi attendersi qualcosa tra queste due misure anche sul fronte Oceanis. Al Gran Pavois di La Rochelle, data di inizio il 28 ottobre, Beneteau presenterà anche il nuovo Oceanis 34.1, la barca di “mezzo” tra il 40.1 e il 30.1, lo scafo che mancava.

Per questa nuova produzione Beneteau ha scelto di andare sul sicuro e ripercorrere la strada tracciata dalle due sorelle: disegno affidato a Marc Lombarc, con Nauta Design che si è dedicata alla progettazione degli interni e della coperta. Il risultato è una barca che in tanti dettagli, prima di tutto estetici, ricorda in particolare il 40.1 ma anche la sorella minore.

Doppia pala del timone, spigolo basso a prua (utile a dare anche volume agli interni oltre che comfort con mare duro) che si alza e ammorbidisce verso poppa, lay out delle manovre a metà tra l’easy sailing (winch randa a ridosso del timoniere) e funzionalità delle manovre (drizze posizionate sulla tuga). L’interno è disponibile nelle versioni con due o tre cabine doppie con bagno.

BENETEAU OCEANIS 34.1, LA SCHEDA Lunghezza fuori tutto : 10.77 m

Baglio scafo e baglio max : 3.57 m

Dislocamento leggero : 5 470 kg

Capacità carburante : 130 L

Capacità acqua dolce : 231 – 361 L

Potenza motore : 21 – 30CV

Certificazione CE : A6 – B8 – C10 www.beneteau.com

