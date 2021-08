Dormire in barche private quando si fa turismo, ecco come si fa

Chi l’ha detto che quando ci si sposta per turismo bisogna dormire in hotel, residence o B&B? Ormai l’abitudine a soggiornare in appartamenti privati in giro per il mondo è diffusissima, anche tra i viaggiatori italiani. E se vi dicessimo che potreste scegliere addirittura di dormire in una barca privata? L’idea, tanto semplice quanto geniale, è di Letyourboat, una startup italiana che trovate alla Milano Yachting Week.

Tante opzioni per i viaggiatori-esploratori

Il funzionamento di Letyourboat è semplicissimo. Inserisci la tua destinazione, scegli la barca che ti piace di più, verifichi la disponibilità e prenoti. Dormirai ormeggiato in marina a bordo della barca che hai scelto, ma se vuoi puoi anche scegliere di prenotare direttamente una crociera. Letyourboat, infatti, mette in contatto viaggiatori da un lato e armatori, marina e società di charter dall’altro. Se vuoi fare una mini crociera partendo dal luogo dove passerai le vacanze, o prenotare una vera e propria crociera, ti basta selezionare il filtro “Crociera privata” quando ricerchi le barche disponibili dal sito.

Un’opportunità per armatori e marina

Se hai una barca ormeggiata tutto l’anno ma la usi solo in certi periodi, puoi inserire i periodi di inutilizzo della barca nel calendario di Letyourboat. Pubblichi l’annuncio in poco tempo, scegli tu le date in cui rendere disponibile la barca e aspetti che gli ospiti arrivino! Se non hai tempo di gestire gli ospiti, ci pensa Letyourboat con un servizio di Guest Assistant dedicato. Come? Ad esempio grazie alla rete di marina che sono diventate partner di Letyourboat, infatti se hai un marina ci sono opportunità di guadagno anche per te, scoprile qui.

Che tu sia un viaggiatore o un potenziale host, qui puoi sciogliere tutti i tuoi dubbi e le tue perplessità.