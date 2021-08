Un 12 metri comodo, pratico e spazioso? Con questa barca si può

La barca a vela dev’essere anche divertimento, e spesso divertirsi in barca vuol dire anche non fare fatica con le manovre, avere una barca maneggevole. Il Sun Odyssey 410 di Jeanneau strizza l’occhio a questo tipo di armatori, che non rinunciano all’emozione della vela ma cercano una barca pratica, veloce e confortevole.

Studiata per avere tanto spazio dentro e fuori

Il baglio massimo molto ampio di questa barca consente di avere una doppia ruota del timone, una tendenza ormai consolidata sulle moderne barche da crociera. Lo spazio effettivo che si può apprezzare nel pozzetto è davvero generoso, con i passavanti leggermente rialzati rispetto alla tuga che proteggono tutta l’area dagli schizzi. Anche le murate molto verticali contribuiscono ad aumentare lo spazio a bordo, e ce ne accorgiamo scendendo sottocoperta. La cucina, completa e accessoriata, lascia spazio ad un ampio tavolo da carteggio e alla dinette, e le due cabine di poppa (nella configurazione a tre cabine) risultano comunque confortevoli.

Una barca sicura anche per i meno esperti

Il Sun Odyssey 410 è stato studiato da Jeanneau per offrire all’armatore una navigazione senza fronzoli, ma per chi vuole “smanettare” un po’ di più è disponibile la versione Performance con albero allungato, vele più grandi in laminato e altre modifiche. Grazie al boma più basso l’accesso alla vela è facilitato e la superficie velica è aumentata. Questa barca si può manovrare benissimo in solitaria, anche se non si è troppo esperti, con tutte le regolazioni delle vele pensate per essere accessibili direttamente dalla postazione di comando.

