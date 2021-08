Pesca: come preparare l’attrezzatura per la traina di fine estate

Per traina leggera intendiamo quella tecnica che possiamo praticare lungo tutte le nostre coste da fine agosto fino a inverno inoltrato, ma in realtà nessuno ci vieta di praticarla tutto l’anno, ma nel periodo indicato la presenza di predatori la rende più fruttuosa. Le prede che andremo a insidiare saranno lampughe, alletterati, tombarelli, sgombri, aguglie, lecce stella, occhiate e i piccoli tonnetti rossi la cui pesca è severamente regolamentata e vietata nelle maggior parte dei casi.

Cosa serve? Dipende se intendiamo pescare con una canna o con una più rudimentale lenza a mano. Nel primo caso supponiamo che siete già in possesso di una cannetta da traina leggera (va bene con una potenza di 4-8 libbre) e un mulinello anche a bobina fossa di taglia 5000. Il mulinello andrà imbobinato con un trecciato dello 0,08 o 0,10, un tipo di filo molto resistente ed ultra sottile.

A questo filo verrà legato, tramite un nodo denominato “albright”, uno spezzone di fluorocarbon di 6-8 metri dello 0,25-0,30, alla fine del quale ci sarà una piccola girellina a moschettone che andrà agganciata al nostro artificiale. La scelta del fluorocarbon è obbligata se vogliamo avere un terminale realmente invisibile, resistente alla trazione, alla torsione e allo sfregamento. Si tratta di una montatura semplice ed essenziale, resistente, capace di portare a bordo anche pesci di una certa importanza se usiamo materiali di qualità.

Nel caso in cui optassimo per una lenza a mano sarà necessario procurarci una tavoletta di sughero attorno alla quale avvolgere almeno 120-150 metri di nylon 0,60. Il terminale sarà collegato alla lenza madre da una girellina senza moschettone, e avrà una dimensione non inferiore allo 0,40 altrimenti rischiamo di tagliarci per tentare di salpare il pesce e in ogni caso consigliamo di avere dei guanti sempre a portata di mano.

ARTIFICIALI

Per le lampughe e i tombarelli la scelta può cadere sui piccoli minnow, particolarmente consigliati quelli della colorazione azzurro-argento o verde-argento che ricordano le livree del pesce foraggio di cui si nutrono questi predatori.

Se invece trainiamo a ridosso di porti o scogliere, una valida soluzione possono essere gli artificiali siliconici, molto catturanti per le occhiate e le lecce stella, ma attenzione che nel sottocosta la sorpresa della grande spigola o del pesce serra importante può essere dietro l’angolo.