Accessori per la barca: ecco due chicche da Indemar

Gli accessori per la barca sono sempre nuovi, ogni anno escono sul mercato restyling di vecchi prodotti o novità tecnologiche. Indemar, distributore di accessori per la nautica, presenta alcuni interessanti accessori per la barca nel suo stand alla Milano Yachting Week. Oggi vi presentiamo due particolari accessori da avere sulla vostra barca a vela!

Un binocolo affidabile da avere sempre a bordo

È un accessorio quasi imprescindibile a bordo, e il modello che Indemar presenta alla Milano Yachting Week è pensato appositamente per la barca. Eterna Navigator 3 è prodotto da Silva, azienda leader nella produzione di bussole e binocoli. Si tratta di un binocolo completamente impermeabile, galleggiante e dotato di messa a fuoco fissa. Altre caratteristiche particolari di questo binocolo giallo sono la bussola illuminata (a batteria) e l’estrazione pupillare estesa: cosa significa? Che anche indossando gli occhiali, da vista o da sole, riuscirete a utilizzare il binocolo con comodità.

Sistema audio potente = divertimento assicurato

I prodotti specifici per la nautica realizzati da Kicker Marine permettono di costruire un sistema audio completo sulla vostra barca. Ricevitori, amplificatori e cavetteria studiati per resistere alle condizioni meteo più aggressive, ma il pezzo forte della produzione di Kicker sono gli altoparlanti e i subwoofer. I sistemi audio sono dotati di cono in polipropilene con bordo in Santoprene®, che garantisce ottima qualità di riproduzione. Inoltre sono equipaggiati con luci a LED controllabili con un telecomando remoto da qualsiasi punto della barca. Resistenza salina e ai raggi UV sono garantite grazie alla solidità di produzione e ai materiali utilizzati. Date un’occhiata ai prodotti che fanno per voi e costruite il sistema audio dalla A alla Z per la vostra barca!

