15 metri di eleganza per navigare in mare aperto: ecco l’Hanse 508!

Il gruppo del cantiere tedesco Hanse è tra i primi al mondo per produzione di imbarcazioni a vela e a motore. L’esperienza e la sicurezza di questo marchio sono garanzia di elevata qualità, caratteristiche per cui è famosa Hanse. Altra caratteristica di Hanse è l’enorme possibilità di scelta offerta all’armatore, che può davvero scegliere la barca dei suoi sogni. Oggi vi portiamo alla scoperta dell’Hanse 508, una bella barca di 15 metri studiata per navigare in mare aperto.

SALI A BORDO DELL’HANSE 508

Tanti optional per vivere al 100% gli esterni

Guardando l’Hanse 508 ci si accorge che il design è stato studiato con molta attenzione ai dettagli, per non sacrificare il comfort alla funzionalità o all’estetica. Questa scelta è evidente già salendo in coperta: c’è molto spazio, che può essere arricchito con diversi optional interessanti, come la piattaforma da bagno idraulica in teak e la postazione bar con lavabo, barbecue e frigorifero. I due tavoli, inoltre, si possono abbattere quando non sono utilizzati, permettendo di ricavare molto spazio abitabile e aree per rilassarsi divertirsi in compagnia. L’area del pozzetto è studiata per essere abitata da tutte le persone a bordo, garantendo ad ognuno la giusta privacy e il giusto spazio.

Design funzionale ed elegante per gli interni

Le aree comuni degli interni sono molto luminose, grazie alle vetrate che lasciano entrare la luce solare in abbondanza. Ma la privacy non manca, tant’è che la cabina armatoriale può contare su un alto livello di insonorizzazione e su un lussuoso bagno privato. La cucina è completamente accessoriata e dispone di doppio frigorifero, fornello e lavastoviglie. A bordo vi sentirete comodi come a casa, con la possibilità di poter personalizzare e disegnare gli spazi secondo le vostre esigenze, anche durante la navigazione, grazie ai mobili pieghevoli o a scomparsa.

Contatta subito il cantiere tedesco!

Hanse è alla Milano Yachting Week, ti basta cliccare qui per visitare il suo stand e inviare una mail. Hanse risponderà a tutte le vostre richieste!