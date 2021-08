Proteggere lo scafo è una cosa seria: ecco le soluzioni migliori

Non tutte le antivegetative sono uguali, e in Italia abbiamo la fortuna di avere un’eccellenza mondiale anche in questo settore dell’industria nautica. Si tratta del Gruppo Boero, che con i marchi Boero YachtCoatings e Veneziani Yachting produce vernici e antivegetative speciali, tant’è che sono state scelte per rivestire il Padiglione Italia a Expo Dubai 2020.

L’ideale per le barche da crociera

Tenere lo scafo pulito è indispensabile quando si va in barca, infatti incrostazioni, alghe e fauna marina possono danneggiarlo e compromettere le prestazioni in navigazione, oltre che alzare i consumi. Esistono sul mercato moltissime soluzioni che, grazie al livello raggiunto oggi dalle tecnologie, permettono di tenere pulito lo scafo, rispettando le norme anti inquinamento. Una di queste è OmniRace di Veneziani, un’antivegetativa autolevigante a matrice idrofila, adatta, per le sue caratteristiche, alle barche da crociera. L’azione anti-fouling di OmniRace è doppia, chimica grazie alla presenza di biocidi, e “meccanica”, perché lo strato di antivegetativa assorbe l’acqua e si livella con il movimento della barca.

Per chi cerca un vantaggio nelle regate

Se invece la vostra barca non viene usata solo in crociera, ma affronta diverse regate durante l’anno, il prodotto che fa per voi è l’antivegetativa Speedy Carbonium di Veneziani. A differenza dell’OmniRace che è un’antivegetativa autolevigante, Speedy Carbonium è un’antivegetativa a matrice mista. In particolare, questo speciale prodotto top di gamma del Gruppo Boero/Veneziani ha del carbonio nella sua miscela bicomponente. Questo prodotto, oltre all’azione protettiva fornisce anche un notevole incremento delle prestazioni, con la barca che scorrerà meglio sull’acqua grazie alle proprietà del carbonio.

