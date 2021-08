Ecco il primo catamarano prodotto da chi ha sempre fatto monoscafi

Dal 1992 lo studio Felci Yachts Design ha sviluppato tantissimi progetti, sfruttando l’esperienza maturata in anni di regate e trasformandola in soluzioni ingegnose e barche a vela bellissime. Tra i tanti progetti di Umberto Felci e Lorenzo Giovannozzi, soci fondatori dello studio, c’è il Dufour Catamaran 48, che spicca tra gli altri.

VISITA SUBITO IL DUFOUR CATAMARAN 48

Un catamarano che vuol fare il monoscafo

Il progetto di questa barca, il cui design è firmato dallo studio Felci Yachts Design, ha una particolarità: si tratta del primo catamarano progettato per Dufour. Lo storico cantiere francese che produce monoscafi, infatti, si è affidato allo studio italiano per il primo catamarano della sua linea, il capostipite di un nuovo filone. Ma niente paura, molte delle caratteristiche delle barche a vela Dufour si ritrovano anche in questo catamarano. Il ponte di coperta ha un design moderno, con albero arretrato e genoa autovirante rollabile. Le carene hanno prue rovesciate e linee pulite che conferiscono a questa barca l’eleganza caratteristica del cantiere.

Ideale sia per armatori che per charter

Il layout di questo catamarano è studiato per offrire i giusti spazi, e il corretto comfort, sia all’armatore più esigente che alla società di charter con bisogni specifici. Le soluzioni adottate in questo senso dallo studio Felci Yachts Design riguardano il numero di cabine, che si può variare in entrambi i layout, da 4 a 5 fino a 6. Un’altra caratteristica pensata per il mondo charter è la possibilità di avere un’ampia zona tecnica e di stivaggio, che consente di utilizzare al meglio lo spazio a bordo.

Qui puoi contattare in un clic lo studio che ha disegnato il Dufour Catamaran 48

Clicca qui per vedere il Dufour Catamaran 48 nello stand di Felci Yachts Design alla Milano Yachting Week. Scopri com’è nato il design di questa barca direttamente da chi l’ha progettata, e se vuoi contattali con una mail.