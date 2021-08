Un paradiso a due passi dall’Italia: che bella la Croazia!

Le coste della Croazia sono tra le mete più ambite di molti viaggiatori e amanti del mare. Calette, scogliere, spiagge e insenature, e un’infinità di isole tutte da esplorare, anche e soprattutto in barca. Nel suo padiglione alla Milano Yachting Week, l’Ente del Turismo della Croazia propone diverse mete, tutte incredibili e bellissime.

L’Istria, il benvenuto croato agli italiani

L’Istria è la prima regione che si incontra in Croazia, se arrivate in macchina dall’Italia. Ma è anche una delle mete più ambite per chi arriva via mare, attraversando l’Adriatico. Pula è la città più famosa di questa regione, un porto naturale che si insedia nella penisola istriana. Partendo dall’Anfiteatro Romano, situato poco fuori dal centro storico, potete visitare Pula a piedi, scoprendola con calma in poche ore. Partendo in barca da Pula potete esplorare tutta l’Istria e il Quarnaro: oltre 450 km di costa da esplorare in navigazione!

Dubrovnik, storia, mare e Patrimonio Unesco

La bellissima città sulla costa croata è una tappa imperdibile per chiunque visiti la Croazia. Ottima scelta per chi cerca un comodo porto di partenza o di arrivo, le alte mura di Dubrovnik vi accoglieranno nel suo bellissimo centro storico. La città, Patrimonio Unesco, fu sede della Repubblica Marinara di Ragusa e in barca si raggiungono comodamente mete bellissime. Ad esempio, poche miglia più a nord di Dubrovnik, trovate le 13 isole dell’Arcipelago delle Elafiti, con le quattro isole principali, Slano, Jakljan, Sipan e Misnjac. Queste piccole perle del mare croato si trovano a poche miglia di navigazione una dall’altra, e si raggiungono in breve tempo dal Porto Vecchio di Dubrovnik.

