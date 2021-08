Cambiare vela per vincere le regate, ecco cosa consigliano gli esperti

Per vincere le regate cosa c’è di meglio delle vele di un quattro volte campione olimpico? La veleria Elvstrøm Sails è stata fondata nel 1954 da Paul Elvstrøm, un campione incredibile capace di essere l’unico velista a vincere quattro Olimpiadi consecutive. Oggi produce vele per tutti i tipi di barca, da crociere a da regata, utilizzando materiali di altissima qualità, ed espone i suoi prodotti migliori alla Milano Yachting Week.

L’efficienza del carbonio

La vela Zonda GPR è la scelta migliore per le regate. La vela principale Zonda Grand Prix Racing Black è una pellicola completamente nera, leggerissima e realizzata in un mix di fibra di carbonio e Technora, un materiale ad alta resistenza alle abrasioni. Le performance di questa vela sono incredibili, gli esperti di Elvstrøm Sails le progetteranno insieme a te per trovare una soluzione su misura al 100%. Se volete una vela che garantisca alte performance sia di bolina che sottovento, Zonda è la scelta che fa per voi.

La vela crossover senza compromessi

Se non utilizzate la barca solo per regatare, ma anche per piccole o grandi crociere, la vela adatta per voi è Marin di Elvstrøm Sails. Prestazioni assicurate ma anche grande resistenza e durabilità, sono vele progettate con layout in EPEX, che garantisce una distribuzione ottimale delle fibre e una vela forte e stabile. Il materiale scelto da Elvstrøm Sails per gli strati esterni di questa vela è il taffetà, disponibile in diverse grammature e in combinazione con fibre Vectran/Technora. L’alta resistenza allo sfregamento, agli strappi, alla flessione e ai raggi UV sono tra le caratteristiche principali della vela Marin.

