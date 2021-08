Esiste un’elica che ti fa risparmiare carburante, eccola qui!

Brunton’s Propellers, leader mondiale dei prodotti pensati per la propulsione marina, produce un’elica davvero interessante. Si chiama Autoprop e grazie al suo funzionamento puoi utilizzare meno carburante in barca. La trovi esposta, insieme agli altri prodotti, nello stand di Brunton’s Propellers alla Milano Yachting Week, marchio distribuito in Italia da Sigmadrive.

CLICCA QUI PER VEDERE COME FUNZIONA AUTOPROP

Prestazioni migliori

Installando l’elica Autoprop sulla vostra imbarcazione otterrete diversi vantaggi, non solo durante la navigazione a motore, ma anche quando andate a vela e l’elica non vi serve. Le eliche si posizionano automaticamente a bandiera quando il motore è spento e la marcia avanti è inserita, opponendo il 95% di resistenza al flusso d’acqua in meno rispetto alle eliche fisse. Questa caratteristica permette addirittura di guadagnare un nodo di velocità durante la navigazione a vela, sempre rispetto ad una barca con installata l’elica fissa.

Consumi ottimizzati

Le pale dell’elica Autoprop cambiano posizione e orientamento in base alle condizioni idrodinamiche e ai giri del motore, adattandosi alle varie andature per ottimizzare l’efficienza. In termini pratici, questi adattamenti delle pale si traducono in un aumento di velocità e in una riduzione del carburante demandato per la propulsione. La stessa velocità di una barca con elica fissa viene infatti raggiunta a 200-600 giri motore in meno, riducendo anche rumore, vibrazioni e carburante richiesto (fino al -30%). Nello stand di Brunton’s Propellers alla Milano Yachting Week trovate anche dei video esplicativi che spiegano in maniera semplice ed efficace come funziona l’elica Autoprop. Vi basta cliccare qui per scoprirlo!

Contattate i distributori italiani di Brunton’s Propellers

Cliccando qui potete inviare subito una mail a Sigmadrive, distributore italiano di Brunton’s Propellers. Trovate inoltre tutti gli altri prodotti del marchio, leader mondiale della propulsione marina.