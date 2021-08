Vacanze in barca? Anche a settembre se vi va

Eolie, Costiera Amalfitana o Arcipelago Toscano? Se volete fare una vacanza in barca nello stand di Barcando Charter alla Milano Yachting Week avete l’imbarazzo della scelta. Agosto ormai entra nella seconda metà, ma molti ancora non hanno deciso dove passare le vacanze. Alcuni fortunati, invece, potrebbero voler pianificare una seconda vacanza, magari nel mese di settembre, e magari in barca. In ogni caso, siete nel posto giusto.

VISITA LO STAND DI BARCANDO CHARTER ALLA MILANO YACHTING WEEK

Scegliete la barca che vi piace di più, monoscafo o catamarano?

La flotta di Barcando Charter è completissima, potete scegliere la barca che vi piace di più tra eleganti yacht monoscafo o spaziosi catamarani, vere e proprie terrazze sul mare. Volete qualche esempio? La Marchesa, un bellissimo Elan Impression 40, è una barca nuovissima, costruita nel 2019, che può ospitare fino a 6 ospiti nelle sue 3 cabine. Oppure Regolo, un catamarano Lagoon 40 anch’esso costruito nel 2019, dove in 4 cabine stanno comodi ben 10 ospiti, l’ideale per una vacanza plurifamiliare o con gli amici.

Ecco le proposte di itinerario

Dalla base salernitana di Barcando Charter potrete partire per un itinerario di sette o quattordici giorni alla scoperta del Cilento. Salpando da Marina d’Arechi, vi fermerete ad Agropoli, perla di questo tratto di costa, e Castellabate, dove inizia il Parco Nazionale del Cilento. L’itinerario prosegue verso Punta Licosa, l’estremità che “chiude” il golfo salernitano, il bellissimo borgo di Acciaroli e Palinuro, dove potete visitare l’incantevole Grotta Azzurra. Ma le proposte sono davvero molte, vi consigliamo di farvi un giro qui per lascavi ispirare e scegliere la destinazione che vi conquista di più.

Contattare direttamente Barcando Charter

Per prenotare la vostra prossima vacanza in barca potete cliccare qui, avrete la possibilità di inviare una mail a Barcando Charter direttamente dal form che trovate qui, nello stand del charter alla Milano Yachting Week.