Saffier SE 27, ovvero come dimenticarsi di avere un motore

All’ultimo Salone Nautico di Venezia è certamente stata una delle barche più visitate. “In tanti mi hanno detto che era anche la più bella, abbiamo preso tantissimi contatti e una l’abbiamo venduta subito”, racconta Enrico Podestà di Settemari Yacht, concessionario per l’Italia di Saffier, parlando del nuovo Saffier Se 27, che alza ulteriormente l’asticella in fatto di easy sailing e del piacere di navigare.

POCHI MINUTI E SEI AL CONTROLLO

“Non devi fare altro che salire a bordo, accendere il motore (dimenticatevi del rumore, perché il Saffier Se 27 è dotato, di serie, di motorizzazione elettrica Torqeedo, ndr), mollare gli ormeggi. Il fiocco lo srotoli in pochi secondi direttamente dal pozzetto, la randa viene manovrata dai winch elettrici Harken ed eccoti a navigare subito dopo aver lasciato gli ormeggi”.

Podestà ha riassunto bene la filosofia della barca: un 8,20 m (7,50 di lunghezza scafo per un baglio massimo di 2,60) pronto all’uso, con tanto di ampia ruota del timone centrale per sentirsi, subito, al comando dell’imbarcazione.

E con tutte le manovre a portata di mano, in modo tale da poter condurre la barca da soli al meglio, regolando le vele a puntino con i winch elettrici.

PERFORMANCE, AUTONOMIA, PREZZI

Le performance a vela non sono niente male, lo potete capire subito confrontando il rapporto tra la superficie velica (39 mq a vele bianche, 66 mq di gennaker, 51 di Code Zero) e il dislocamento (1,9 tonnellate con 900 chili concentrati nella chiglia in piombo nella versione a pescaggio normale – 1,60 m: c’è anche la versione a pescaggio ridotto, di 1,15 m).

Molto interessanti anche le prestazioni quando si naviga a motore, in termini di autonomia: se si viaggia a cinque nodi, si può andare avanti anche per 4-5 ore, che si riducono a due e mezzo tre se si spinge fino ai sei nodi. Il motore elettrico Torqeedo, un pod da 4.0 kW, è alimentato da una batteria al litio a 48V.

La costruzione della barca avviene sottovuoto, in fibra di vetro iso con 15 mm di “core” di schiuma dura: sul ponte, la struttura antiscivolo è laminata nella coperta e nel pavimento del pozzetto. Il gavone dell’ancora è incorporato a prua, e la coperta è dotata di quattro bitte a scomparsa per non farsi male in navigazione. Questi sono solo alcuni dei dettagli che ci sono piaciuti. Interessante anche il sottocoperta. Quattro posti letto, con la “doppia” a prua sotto alla quale è alloggiato il WC e un capiente frigo sotto gli scalini di discesa: soluzioni che ci fanno capire come, volendo, con il Saffier Se 27 si possano realizzare anche crociere (più o meno lunghe, magari a tappe brevi) e uscite più lunghe di un giorno.

Quanto costa questo gioiellino made in Netherlands? Il prezzo base che, ripetiamo, include la motorizzazione elettrica è di 77.500 euro IVA esclusa: ma si tratta di un prezzo “nudo” che non rispecchia la realtà. Su questo genere di barche, è consigliabile montare winch elettrici, sistemi avvolgibili confortevoli, vele di ultima generazione, cuscinerie comode ed eleganti. “Se volessimo dare una cifra indicativa”, racconta Podestà, “saremmo sui 140.000 euro + IVA per una barca attrezzata al meglio. Ma fidatevi, soltanto salendo a bordo potrete capire questa barca. L’Se 27 va provato, bisogna rendersi conto della sua semplicità per poterlo apprezzare e, di conseguenza, innamorarsene subito”.

I NUMERI DEL SAFFIER SE 27

Lungh. f.t. 8,20 m

Lungh. scafo 7,50 m

Largh. 2,60 m

Disloc. 1.900 kg

Zavorra 900 kg

Pesc. standard 1,60 m

Sup. vel. 39 mq

Prezzo 77.500 e+IVA

