PROVATA. Questo non è il “solito” Ice Yachts

Questo non è il solito Ice, aspettati qualcosa di molto diverso” ci racconta Marco Malgara, proprietario di Ice Yachts, mentre navighiamo in gommone dal porto di Rapallo verso la barca che è già uscita in mare. All’orizzone il nuovo Ice 70, progetto di Umberto Felci, sta navigando sotto Code Zero, e in effetti non appena arriviamo sotto bordo ci rendiamo conto che questa è certamente una barca diversa rispetto a quelle a cui ci ha abituato il cantiere di Salvirola fino a oggi.

Non è infatti un mistero che Ice adesso, di fianco alle barche che hanno reso famoso il marchio, ovvero le fuoriserie sportive, stia affiancando progetti e modelli più spiccatamente dedicati alla crociera, pur senza dimenticarsi di quanto siano importanti le prestazioni.

E questa è la strada che vuole percorrere l’Ice 70, il cui primo modello è stato commissionato da un armatore che aveva delle richieste precise: una barca molto comoda, dotata di ogni comfort, che potesse garantire volumi interni adatti a trascorrere lungo tempo a bordo, un blue water da lunghe navigazioni in grado di navigare bene a vela nonostante la grande quantità di accessori e di legno per il prezioso mobilio al suo interno.

Una delle chiavi del progetto è il nuovo disegno della tuga, in stile raised saloon con una finestratura continua senza interruzioni.

Questa scelta va di pari passo con quella della dinette, che è stata leggermente rialzata rispetto al resto degli interni proprio per potere sfruttare al meglio l’effetto di luminosità e visione verso l’esterno che un disegno della tuga simile offre.

