Foodinghy si allarga! Ecco le ultime novità del food delivery marino

Foodinghy è l’azienda che mette in contatto ristoranti e diportisti per portare i piatti migliori direttamente dalla cucina alla barca. Che tu sia in rada o in banchina, ti basta collegarti al sito foodinghy.com o chiamarli e ordinare il tuo pranzo o la tua cena. Il servizio è presentato nel dettaglio alla Milano Yachting Week, nello stand di Foodinghy che trovi qui.

Semplice e geniale: ti porto il pranzo a bordo

Probabilmente molti di voi si sono ormai abituati a ordinare il pranzo o la cena a casa, non solo dalle pizzerie che hanno attivo il servizio di consegna a domicilio da tempo, ma anche dai ristoranti. Complice anche la situazione dovuta alla pandemia, che ci ha costretti in casa per molto tempo, le aziende di food delivery sono letteralmente esplose recentemente. Il loro compito è quello di portare a casa il pasto caldo, pranzo, cena o qualsiasi altro spuntino, direttamente del ristorante. Quello che fa Foodinghy è esattamente lo stesso servizio, ma al posto di biciclette e scooter ci sono dei tender (dinghy) e il pasto non ve lo portano a casa, ma in barca.

Attivo in Liguria, per ora…

Il servizio di Foodinghy è attualmente attivo in alcune località della Liguria, a Sestri Levante, Camogli, San Fruttuoso e Punta Chiappa. Presto verrà attivato in altre bellissime location come Portovenere, e magari si allargherà a macchia d’olio anche nelle regioni confinanti, lungo tutta la costa. Trovate nel video qui sotto le ultimissime novità di Foodinghy nell’intervista realizzata alla Milano Yachting Week ad Andrea Guagno, socio fondatore di Foodinghy.

