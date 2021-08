Refit in vista? Cambiate anche l’avvolgifiocco!

La vostra barca inizia ad avere qualche anno sulle spalle? Forse l’avvolgifiocco è uno di quegli accessori che potete cambiare per darle una rinfrescata. Ormai lo sviluppo tecnologico ha permesso, anche per un accessorio come l’avvolgifiocco, di raggiungere alti livelli di automazione. Dal 1977 Bamar produce sistemi avvolgibili per la nautica, è un’azienda italiana e leader mondiale del settore. Alla Milano Yachting Week propone una panoramica di tutti i suoi prodotti, come vang e cilindri idraulici, ma in particolare oggi vi parliamo della serie di avvolgifiocco GFSI/GFSE.

Una nuova serie di avvolgifiocco motorizzato

Bamar ha di recente rinnovato totalmente la gamma di avvolgifiocco GFS, disponibile sia nella variante idraulica (GFSI) che in quella elettrica (GFSE). Si tratta di un prodotto adatto dalle imbarcazioni di piccola taglia da 10-15 metri fino ai superyacht da oltre 50 metri. Il sistema avvolgifiocco, dal peso e dalle dimensioni ridottissimi, sfrutta un ancoraggio a sfera auto-allineante e si installa facilmente, con una manutenzione richiesta praticamente pari a zero. I suoi punti di forza sono la garanzia di una velocità di avvolgimento della vela più alta e di una coppia torcente maggiore, rispetto agli avvolgifiocco tradizionali presenti sul mercato.

Produzione di alta qualità

Scorrevole e silenzioso, l’avvolgifiocco flash deck della serie GFS può essere equipaggiato con cilindro interno per il tensionamento dello strallo, a seconda delle necessità dell’armatore. È realizzato seguendo processi di produzione di altissima qualità, utilizzando acciaio inox 316 lucidato e una lega d’alluminio ad alta resistenza anodizzato. Bamar propone sistemi adatti a tutte le barche, cercando di costruire gli strumenti che rispondano meglio alle esigenze dell’armatore, per migliorare il comfort e la sicurezza a bordo.

