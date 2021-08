Mai più incendi a bordo grazie a questo sistema brevettato

Purtroppo l’incendio in barca è una di quelle situazioni spiacevolissime che si verificano più spesso di quanto si immagini, un vero e proprio incubo anche quando non si è a bordo. Sul mercato esistono diversi sistemi di spegnimento automatico, che si attivano quando rilevano un principio di incendio. Oggi vi parliamo di un sistema progettato e prodotto in Italia, brevettato e diverso da tutti gli altri, Aerpro Marine.

SCOPRI SUBITO LE CARATTERISTICHE UNICHE DI AERPRO MARINE CLICCANDO QUI

Riduce i pesi ed elimina le opere idrauliche richieste dai vecchi sistemi

La soluzione proposta da Polytechno elimina tutti gli svantaggi dei sistemi idraulici o meccanici tradizionali, con un sistema totalmente elettronico. Niente più tubazioni, opere idrauliche, bombole e quindi una riduzione notevolissima dei pesi a bordo. In più un sistema facilissimo da installare, per gli addetti ai lavori, perché si tratta pur sempre di un sistema di sicurezza che va configurato con attenzione. Aerpro Marine si può installare su nuove imbarcazioni, su refit di vecchie imbarcazioni o su imbarcazioni che non hanno mai avuto sistemi di sicurezza. Il suo funzionamento è a saturazione e non a pressione, può quindi mettere in sicurezza anche barche piccole, e non è tossico, quindi si può installare in qualsiasi tipo di locale sulle imbarcazioni.

Zero manutenzione e brevetto internazionale

Il sistema Aerpro Marine è stato brevettato a livello internazionale, ed è attualmente l’unico sistema estinguente certificato per lo spegnimento dei fuochi sulle batterie al Litio. Un ulteriore vantaggio è quello della manutenzione annuale richiesta, davvero poca, e può tornare a funzionare subito anche in caso di attivazione degli Aerosol di sistema. L’armatore può equipaggiarsi di un kit di ricambio e ripristinare in un attimo la piena funzionalità del sistema.