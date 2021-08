È naufragata contro una scogliera a Stromboli la storica “Malizia“, barca costruita nel 1989 per il Principe Ranieri III dal Cantiere Perini Navi. Stando alle prime ricostruzioni, il Comandante avrebbe tentato di spiaggiare la barca dopo un non meglio specificato guasto a bordo, rovinando però contro gli scogli. Lo schianto è avvenuto a sud del porto di Scari, dove sono stati portati prontamente tutti e cinque i turisti che si trovavano a bordo. Il tour delle Eolie partito da Trapani a bordo di questo glorioso veliero si è interrotto bruscamente per loro, anche se il mare calmo e le manovre del Comandante hanno permesso, probabilmente, di evitare il peggio per le sorti della barca. Le operazioni di recupero sono state prontamente avviate dalla società di charter, mentre restano ancora da chiarire le possibili cause del naufragio.

Malizia, un capolavoro tutto italiano

Questa bellissima barca è stata costruita nel 1989 dall’italiano Cantiere Perini Navi, per essere consegnata al Principe di Monaco Ranieri III ed è stata rinnovata in occasione del suo 30° compleanno, nel 2019. Ottantadue piedi, poco più di 25 metri, per una barca capace di ospitare fino a 7 ospiti all’interno delle sue tre cabine. Sarebbe davvero un peccato se questo capolavoro, prodotto da un cantiere storico, non dovesse riuscire a tornare in mare. Speriamo vivamente che la manovra del Comandante e il pronto intervento di recupero possano permettere di ripristinare lo scafo, riportandolo ai fasti che merita. Fasti che hanno visto per anni protagonista della nautica italiana anche Perini Navi, cantiere dichiarato fallito che oggi cerca acquirenti dopo che la prima asta, lo scorso 30 luglio, è andata deserta. È in programma per il prossimo 30 settembre la seconda asta, dove speriamo ci saranno offerte.